Cessar-fogo na Faixa de Gaza: troca de prisioneiros marca início do acordo

O alto-fogo entre Israel e Hamás na Faixa de Gaza entrou em vigor neste domingo às 11h15 no horário local (9h15 GMT), confirmou a oficina do primeiro-ministro israelense, Benjamín Netanyahu.

Israel anunciou a medida nesta manhã após receber, por parte de Hamás, as identidades das três reféns que serão liberadas hoje como parte do acordo. As famílias das vítimas já foram notificadas.

As reféns, Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari, são todas civis. Gonen, uma israelense-romena de 24 anos, foi capturada durante o ataque ao festival de música Nova. Damari, de 28 anos, única refém com nacionalidade britânica, e Steinbrecher, de 31 anos, foram sequestradas no kibutz Kfar Aza.

Os nomes das reféns foram confirmados pelo porta-voz do braço armado de Hamás, Abu Obeida. Esse anúncio ocorreu após Israel ter comunicado que o início do alto-fogo, originalmente previsto para as 6h30 GMT, seria adiado até que as identidades das três mulheres fossem divulgadas pelo grupo islamista.

Mortes em Gaza e o impacto antes da trégua

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal, confirmou a morte de pelo menos 19 gazatíes, além de 36 feridos, nas horas que antecederam o cessar-fogo, enquanto combates ainda ocorriam na região.

A trégua marca uma tentativa de redução das tensões na área, mas a população local ainda teme por novos episódios de violência. “Não há alto-fogo de momento. Estamos todos em ascuas”, relatou uma estudante de odontologia em Gaza, uma hora antes da trégua começar.

Troca de reféns por prisioneiros

A libertação das três primeiras reféns está programada para esta tarde, às 16h no horário local (14h GMT). Elas serão trocadas por cerca de 95 prisioneiros palestinos. No próximo domingo, mais quatro mulheres serão libertadas em um novo intercâmbio entre as partes.

O acordo, que prevê trocas semanais, estipula que Hamás entregue a lista de reféns 24 horas antes de sua liberação. No total, a primeira fase do cessar-fogo, que deve durar 42 dias, resultará no intercâmbio de 33 reféns israelenses por cerca de 1.900 prisioneiros palestinos, incluindo indivíduos sob detenção administrativa e outros condenados por homicídio.

A partir do 16º dia desta fase, está previsto o início de negociações para a segunda etapa da trégua. Nessa etapa, será discutida a liberação de reféns do gênero masculino e o futuro da ocupação israelense na Faixa de Gaza.

Pressão popular e desafios diplomáticos

Enquanto isso, a pressão popular cresce em Israel. Na noite de ontem, milhares de israelenses protestaram em várias cidades, pedindo que Netanyahu acelere as negociações da segunda fase e não reinicie o conflito antes de garantir o retorno dos 94 reféns.

O acordo, embora seja um passo importante para uma possível resolução do conflito, ainda encontra desafios na execução e na busca por consenso entre as partes envolvidas.