Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Israel não deixará zonas de segurança no Oriente Médio, diz ministro

Israel Katz afirmou que tropas permanecerão em áreas ocupadas para proteger o país, mesmo com negociações indiretas entre EUA e Irã

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 10h51.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o Exército israelense permanecerá por tempo indeterminado em áreas classificadas como “zonas de segurança” no Líbano, na Síria e na Faixa de Gaza, em uma sinalização de que o país não pretende reduzir sua presença militar no curto prazo, mesmo com iniciativas diplomáticas em curso na região.

Segundo Katz, a permanência das tropas é considerada essencial para proteger comunidades israelenses diante de ameaças de grupos armados. A declaração foi feita durante uma cerimônia militar em homenagem a soldados mortos na guerra de 2006 contra o Hezbollah, no Líbano.

“As Forças de Defesa de Israel permanecerão nas zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza por um período indefinido, a fim de proteger nossos habitantes e nossas comunidades dos elementos jihadistas”, afirmou o ministro. “Não nos retiraremos das zonas de segurança”, acrescentou.

Katz também elevou o tom contra o Irã ao afirmar que Israel responderá “com toda a força” caso seja alvo de ataques ligados às operações militares no Líbano, ampliando a tensão regional em um momento de tentativa de contenção do conflito.

Tensões diplomáticas em Doha e negociação entre EUA e Irã

A declaração ocorre enquanto delegações iranianas e americanas estão reunidas no Catar, sob mediação internacional, para discutir a implementação de um protocolo de entendimento assinado em meados de junho, cujo objetivo é reduzir as frentes de conflito no Oriente Médio, incluindo o Líbano.

Segundo um diplomata ouvido pela AFP, representantes dos dois países devem realizar nesta quarta-feira, em Doha, conversas técnicas indiretas, como parte da tentativa de avançar na aplicação do acordo.

As negociações ocorrem em paralelo a um ambiente de desconfiança. Katz reiterou que Israel não pretende recuar de posições militares estratégicas enquanto considerar persistente a ameaça de grupos apoiados pelo Irã na região.

Acordo com o Líbano e expansão do controle em Gaza

Em outra frente, foi assinado nos Estados Unidos um acordo-quadro entre Israel e Líbano para uma “paz duradoura”, embora o governo israelense tenha mantido operações militares e alegado que continua atingindo estruturas do Hezbollah.

O acordo prevê que Israel mantenha presença no sul do Líbano até que o grupo xiita apoiado pelo Irã entregue suas armas, condição rejeitada pelo Hezbollah, o que mantém o impasse militar e político na fronteira norte israelense.

Na Faixa de Gaza, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou no fim de maio a ampliação do controle militar israelense para cerca de 70% do território, em meio à guerra iniciada após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

*Com AFP 

Acompanhe tudo sobre:IsraelLíbanoIrã - País

Mais de Mundo

Ucrânia volta a atacar base aérea russa na Crimeia ocupada

Acordo comercial entre UE e EUA entra em vigor nesta quarta; veja o que muda

Criptomoedas renderam US$ 1,2 bilhão a Donald Trump em 2025

Xi diz que reunificação de Taiwan é missão histórica da China

Mais na Exame

Pop

Chris Brown é condenado a pagar R$ 71 milhões após ataque de cão a funcionária

Mundo

Ucrânia volta a atacar base aérea russa na Crimeia ocupada

Brasil

Spray de pimenta para mulheres: 4 respostas sobre o que muda com a liberação do Senado

Esporte

Técnico da Noruega manda recado a Ancelotti antes das oitavas: 'estamos chegando'