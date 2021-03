Tornados e onda de frio nos EUA deixam sete mortos e interrompem vacinação

Tornados com vítimas fatais no sudeste dos Estados Unidos e o frio histórico abaixo de zero em Estados do sul como o Texas foram responsáveis nesta terça-feira por sete mortes e por grandes cortes de fornecimento de energia que cancelaram a vacinação contra a Covid-19 e ameaçam interromper o fornecimento de vacinas.

O clima seguirá assim em muitas partes dos Estados Unidos desta terça até a próxima sexta-feira, com até 10 centímetros de neve e chuva congelante aguardados em Estados do sul até o nordeste dos EUA, disseram os meteorologistas.

Uma massa de ar do Ártico que desceu sobre grande parte do país empurrou as temperaturas para mínimas históricas nesta terça-feira, segundo a meteorologista Lara Pagano, do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Meteorológico Nacional em College Park, Maryland.

Em Lincoln, Nebraska, foi medido -35 graus Celsius nesta terça-feira, quebrando o recorde anteriormente estabelecido em 1978, de -27 graus Celsius.

Enfrentando a falta de energia, autoridades fecharam locais de vacinação e corriam para usar 8.400 vacinas que exigem refrigeração abaixo de zero antes de estragarem após um gerador ter falhado, disse a juíza do condado de Harris Lina Hidalgo.

No sudeste, um sistema de baixa pressão criou combustível para tempestades que provocaram ao menos quatro tornados, disse o meteorologista Jeremy Grams, do serviço climático do Centro de Previsão de Tempestades em Norman, Oklahoma.