Trump diz que não haverá muitos problemas para chegar a acordo com UE sobre tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, no início de um almoço com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que não acredita que haverá muitos problemas para chegar a um acordo "com a Europa e quem quer que seja" sobre tarifas, dada a atratividade do mercado americano.

"Não acho que teremos muitos problemas para chegar a um acordo com a Europa ou qualquer outro país, porque temos algo que todos querem", declarou Trump na Casa Branca, onde falou com a imprensa alguns minutos antes do almoço com Meloni, considerada a líder da União Europeia mais próxima do presidente americano.

Questionado sobre o que aconteceria se não houvesse um acordo com Bruxelas após o período de 90 dias concedido em 9 de abril para a aplicação de tarifas sobre importações da UE - que atualmente são de 10% em vez de 20% naquele período - Trump foi direto: "Haverá um acordo comercial. Claramente".

Espera-se que a visita de Meloni à Casa Branca melhore a comunicação entre Washington e Bruxelas, a fim de aliviar rapidamente as tensões comerciais e acelerar as negociações.

O presidente americano, por sua vez, afirmou que os EUA "não têm pressa" em chegar a outro acordo para remover barreiras comerciais com o Japão o mais rápido possível, depois que o próprio Trump participou pessoalmente na quarta-feira de uma reunião com uma delegação japonesa que visitou Washington.

Ele também disse que não está preocupado que a guerra comercial que desencadeou desde que voltou ao poder em janeiro possa fazer com que aliados tradicionais dos EUA gravitem em direção à China, com quem Trump intensificou a disputa ao impor tarifas de 145% sobre produtos procedentes do país asiático.