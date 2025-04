Tiroteio deixa vários feridos em praça no centro de Uppsala, na Suécia

Um ataque com arma de fogo deixou três mortos e vários feridos na Praça Vaksala, no centro de Uppsala, na Suécia, nesta terça-feira. Até o momento, não há informação sobre mortos.

De acordo com um comunicado, os agentes afirmam ter encontrado pessoas com ferimentos que acreditam ser causados por tiros e, no momento, não podem fornecer mais detalhes sobre os danos. A área foi isolada, e uma investigação já está em andamento.

“Várias pessoas foram encontradas com ferimentos que indicam ferimentos de bala. A polícia não pode fornecer mais informações sobre os danos neste momento”, diz a nota oficial.

O porta-voz Magnus Jansson Klarin afirmou que várias testemunhas relataram ter ouvido disparos. O alerta foi dado às 17h (horário local).

— Isto é um incidente sério — acrescentou Magnus no comunicado.

Gunnar Strömmer, ministro da Justiça do país, classificou o ataque como "extremamente sério".

— Um ato de violência brutal ocorreu no centro de Uppsala. A polícia confirmou que três pessoas perderam a vida. O que aconteceu é extremamente sério — lamentou Gunnar, que informou estar em contato com as forças de segurança.