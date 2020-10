Terremoto é sentido na Turquia e na Grécia e derruba prédios

Um terremoto no Mar Egeu foi sentido na Turquia e na Grécia nesta sexta-feira, 30.

O tremor foi de magnitude de 7 graus, considerada alta, segundo o serviço dos Estados Unidos que registra os terremotos. Um órgão turco marcou magnitude de 6.6 graus.

Como aconteceu no mar, o tremor não afetou diretamente todos os países, mas causou estragos. Moradores postaram imagens no Twitter de prédios caindo na Turquia, na cidade de Esmirna, no litoral do país. A cidade tem 4,3 milhões de habitantes.

Ainda não há informações sobre os feridos e nenhuma vítima foi oficializada até o momento.

BREAKING: More footage showing a collapsed building in Izmir, Turkey after a 6.9 magnitude earthquake stuck off the coast off Greece.#izmir #earthquake

pic.twitter.com/N3jtys3ns2 — Global News Network (@GlobalNews77) October 30, 2020

Ilhas da região, como na Grécia e no Chipre, também foram afetadas, como a ilha grega de Samos, de 45.000 habitantes. O governo ordenou que os moradores não saíssem de casa. Os tremores também foram sentidos na capital grega, Atenas, embora sem registro de desabamentos ou outros acidentes.

A distância foi pequena entre o local do tremor e o litoral dos países da região. O terremoto aconteceu entre 17 e pouco mais de 30 quilômetros da costa da Turquia, segundo as informações dos órgãos turcos e americanos, que divergem.