População dos EUA teve o maior crescimento dos últimos 20 anos. O motivo? Imigrantes

O mais recente levantamento do Censo dos Estados Unidos revela que a população do país cresceu quase 1% entre julho de 2023 e julho de 2024, alcançando a marca de 340 milhões de habitantes. Essa foi a maior taxa de crescimento em mais de duas décadas, resultado diretamente ligado ao aumento da imigração, que representou mais de 80% do crescimento populacional no período, contrastando com níveis ainda baixos de crescimento natural (excesso de nascimentos sobre mortes).

O levantamento de William H. Frey, pesquisador do instituto Brookings, think tank baseado em Washington DC, destaca a importância da imigração como motor do crescimento populacional em um cenário de envelhecimento da população e taxas de natalidade reduzidas.

Aumento populacional dos EUA por ano, de 1º de julho a 30 de junho de cada ano (Brookings/Divulgação)

Especialistas indicam que, sem um aumento significativo nos nascimentos ou uma redução nas mortes, a imigração será essencial para sustentar o crescimento demográfico dos EUA no futuro.

"Em um cenário hipotético com imigração zero, podemos esperar um declínio populacional nacional em breve; e, com níveis de imigração semelhantes aos observados durante o primeiro governo Trump, a população começará a diminuir em cerca de 20 anos, período em que também veremos o fim do crescimento da nossa força de trabalho", escreve Frey.

A menos de duas semanas do início do novo mandato de Trump, o tema — que faz parte de um dos principais desafios da nova gestão — ganhará cada vez mais atenção do noticiário. Durante a campanha, o republicano prometeu fazer deportações em massa — e resta saber como o sistema judicial responderá a essas medidas, reeditando uma batalha jurídica que dominou parte do seu primeiro mandato.

A imigração supera o crescimento natural

Os dados mostram que, antes da pandemia de COVID-19, o crescimento populacional nos Estados Unidos era majoritariamente impulsionado pelo crescimento natural.

No entanto, a combinação de uma população envelhecida e os impactos diretos da pandemia— com aumento de mortes e redução de nascimentos — fez com que a imigração assumisse o papel principal no crescimento populacional do país.

Entre 2021 e 2024, a imigração líquida aumentou consideravelmente, passando de 1,7 milhão para 2,8 milhões, representando o maior componente do crescimento populacional nesse período. Apesar de melhorias modestas nas taxas de nascimentos e mortes após a pandemia, os níveis de crescimento natural permanecem bem abaixo dos padrões históricos.

O gráfico mostra em azul o saldo total de novos imigrantes no país e, em amarelo, o saldo do aumento populacional natural (nascimentos menos mortes) (Brookings/Divulgação)

Contribuição da imigração em diferentes estados

O impacto da imigração não se limita a grandes estados e áreas metropolitanas. Dados do censo indicam que, em 38 estados, a imigração representou pelo menos metade do crescimento populacional entre 2023 e 2024.

Em 16 desses estados, a imigração foi responsável por 100% do crescimento, compensando perdas por migração doméstica e taxas de mortalidade superiores aos nascimentos.

Estados tradicionalmente populares entre imigrantes, como Califórnia, Nova York e Nova Jersey, registraram ganhos populacionais significativos devido à imigração, após terem enfrentado perdas durante os anos de pico da pandemia. Além disso, estados menores, como Louisiana e Rhode Island, também tiveram sua população sustentada exclusivamente pela imigração.

A migração doméstica— fluxos entre estados — teve papel reduzido no crescimento populacional de muitas regiões. Durante os anos de pandemia, houve um aumento na migração do Cinturão da Neve (Norte) para o Cinturão do Sol (Sul), especialmente para estados como Texas e Flórida.

No entanto, aponta o pesquisador do Brookings, esse movimento diminuiu nos últimos dois anos, enquanto a imigração internacional assumiu maior relevância no crescimento populacional desses estados.

Estados como Flórida e Texas, que anteriormente dependiam fortemente da migração doméstica, agora têm a imigração como principal motor de crescimento populacional. Por outro lado, estados como Califórnia e Nova York, que enfrentavam perdas significativas devido à migração interna, estão compensando essas perdas com um aumento da imigração internacional.

Desafios e perspectivas para o futuro

Os dados também sugerem que o futuro demográfico dos EUA dependerá cada vez mais da imigração. Projeções recentes indicam que, em um cenário de imigração nula, a população dos EUA começaria a declinar em breve, levando a impactos negativos na força de trabalho e na economia do país.

Embora a imigração seja um tema de intenso debate político, o Censo demonstra que, do ponto de vista numérico, sua contribuição é indispensável para a estabilidade populacional e econômica. Com o envelhecimento da população e a queda na taxa de natalidade, os Estados Unidos enfrentam desafios significativos para manter o crescimento.

"Mesmo com os níveis de imigração observados no início dos anos 2010, o crescimento populacional parará após 2080. Somente com altos níveis de imigração (cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano) a população continuará crescendo pelo restante do século", escreve Frey.