Tempestade tropical Nicholas deve passar pela costa do Texas, diz NHC

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A tempestade tropical Nicholas deve trazer fortes ventos e chuvas pesadas na costa do Texas, nos Estados Unidos, na noite de segunda e terça-feira, menos de duas semanas depois de o furacão Ida atingir o Estado vizinho, Louisiana.

O Nicholas estava a cerca de 205 km a nordeste de Veracruz, no México, neste domingo, com ventos máximos sustentados de 65 km por hora, segundo informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) em seu último comunicado neste domingo. O órgão meteorologista baseado em Miami acrescentou que existe a possibilidade de o Estado do Texas receber uma tempestade potencialmente fatal e chuvas fortes.

A previsão é que a tempestade passe perto das cidades texanas de Corpus Christie e Galveston, onde estão instaladas muitas refinarias de petróleo e fábricas de produtos químicos.

No início deste mês, a matriz da produção de energia offshore dos Estados Unidos teve dificuldade para se recuperar do furacão Ida, pois a falta de energia, combustível e mão de obra deixou a maior parte da produção de petróleo e gás da Costa do Golfo fora de atividade dias depois de a tempestade passar.

