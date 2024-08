Tempestade Debby ganha força e sobe para categoria 1 de furacão antes da chegada à Flórida

Debby, a quarta tempestade nomeada da temporada de furacões no Atlântico Norte, tornou-se um furacão de categoria 1, de acordo com o Centro Nacional de Furacões, informou a CNN.

Ainda segundo a CNN, a tempestade, localizada a cerca de 160km a Oeste de Tampa, na Flórida (EUA), com ventos máximos de 120km/h, deve atingir a região de Big Bend por volta do meio-dia desta segunda-feira (hora local).

"Espera-se que Debby se mova lentamente pelo Norte da Flórida e Sul da Geórgia na segunda e terça-feira, e esteja perto da costa da Geórgia na noite de terça-feira", disse o centro de furacões, em seu aviso às 23h.

Debby começou a despejar chuva em partes do estado no início do domingo, como uma tempestade tropical, e deve descarregar quantidades potencialmente históricas de chuva sobre o Sudeste dos Estados Unidos.

Autoridades da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul estão pedindo aos moradores que se preparem para chuvas fortes e possíveis inundações, à medida que a tempestade avança pelo Golfo.

As cidades de Savannah, na Geórgia; e Charleston, na Carolina do Sul, podem ficar alagadas com o equivalente a um mês de chuva em um único dia.

Debby provavelmente se fortalecerá ainda mais antes de chegar à costa, alertou o centro de furacões.

O fortalecimento da tempestade que se aproxima da costa oeste da Península da Flórida levou as autoridades municipais e estaduais a emitirem uma série de ordens de evacuação.

Um alerta de tornado também foi emitido para grande parte da Península da Flórida e partes do Sul da Geórgia até a manhã de segunda-feira, cobrindo mais de 13 milhões de pessoas, incluindo as cidades de Tallahassee, Jacksonville, Tampa e Orlando.

O governador da Flórida, Ron DeSantis; o governador da Geórgia, Brian Kemp; e o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, declararam estado de emergência para seus estados antes da chegada da tempestade. DeSantis disse no domingo em uma coletiva de imprensa que ativou a Guarda Nacional da Flórida para que estivesse pronta para ajudar nas necessidades humanitárias, bem como em busca e resgate.

DeSantis pediu aos moradores que se preparem para quedas de energia, "particularmente em partes do estado como em Tallahassee".

Mais de 60 mil moradores já estavam sem energia na Flórida e mais de 14 mil na Geórgia, desde a noite de domingo, de acordo com o site PowerOutage.us.

O presidente Joe Biden aprovou, ainda no domingo, uma declaração de desastre para a Flórida, anunciou a Casa Branca, autorizando recursos federais para responder a quaisquer esforços de socorro a desastres.