Suspeito de matar influenciador é identificado e preso, confirma governador de Utah

O suspeito de matar o influenciador Charlie Kirk foi identificado como Tyler Robinson, de 22 anos. As informações foram confirmadas pelo governador de Utah, Spencer Cox, durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 12.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que os investigadores haviam conseguido prender o atirador, denunciado por uma "pessoa muito próxima" dele.

Cox explicou que a prisão ocorreu depois que um familiar alertou a polícia sobre uma possível confissão ou envolvimento do jovem no crime. A informação foi repassada ao FBI, que revisou imagens de vigilância mostrando Robinson chegando ao campus em um Dodge Challenger cinza na manhã de 10 de setembro.

O vídeo mostrou Robinson vestindo camiseta bordô, shorts claros, boné preto com logo branco e tênis claros. Ao ser localizado pelas autoridades na madrugada de 12 de setembro, ele usava roupas compatíveis com essas imagens, confirmou o governador.

Durante a investigação, o colega de quarto de Robinson chegou a oferecer mensagens do suspeito no Discord. Elas incluíam, segundo a Bloomberg, referências a recuperar um rifle de um ponto de entrega, deixá-lo embrulhado em uma toalha em um arbusto, gravar balas e usar uma mira distinta, além de troca de roupas. Cox também informou que inscrições em cartuchos encontrados na cena estão sendo analisadas como parte do caso.

O FBI recuperou o rifle usado no crime em uma área arborizada próxima à universidade, onde Robinson teria fugido após o ataque. Outras evidências, como impressões de calçados e digitais de palmas, também estão sendo examinadas.

O presidente Donald Trump afirmou que Robinson está sob custódia e reforçou que espera que ele seja considerado culpado e receba a pena de morte. O governador Cox confirmou que o estado buscará a pena de morte.

“Eu acredito, com um alto grau de certeza, que o temos", confirmou o presidente durante uma entrevista ao vivo à Fox News nesta manhã. Segundo Trump, uma pessoa muito próxima ao atirador o denunciou aos investigadores.

Entenda o caso

O influenciador e ativista, de 31 anos, era líder da Turning Point USA, principal organização universitária conservadora dos Estados Unidos. Kirk morreu depois de ser baleado enquanto fazia um discurso em um evento no campus da Universidade Utah Valley, na última quarta-feira, 10.

Kirk foi atingido cerca de 20 minutos após iniciar sua fala para estudantes e membros da comunidade presentes no campus. Ela detalhou que o suspeito, que disparou contra Kirk a partir do Losee Center — um prédio situado a cerca de 200 metros de distância — foi detido. A porta-voz também confirmou que o autor do tiroteio não era um estudante da universidade.

Quem é Charlie Kirk?

Charlie Kirk, nascido em 1993 em um bairro de classe alta de Chicago, foi um influenciador e ativista político americano conhecido por suas posições conservadoras. Sua trajetória ganhou destaque em 2012, quando publicou um artigo no site conservador Breitbart News, que era dirigido por Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump.

No artigo, Kirk afirmava que os livros didáticos das escolas secundárias estavam "doutrinando" os estudantes com ideologias progressistas. A controvérsia gerada pelo texto o levou a programas de televisão e o impulsionou a fundar a Turning Point USA (TPUSA), uma das principais organizações de jovens conservadores nos Estados Unidos.

Kirk foi um forte apoiador de Trump e um dos maiores divulgadores sobre teorias que questionaram os resultados das eleições presidenciais de 2020, vencidas por Joe Biden Ele também esteve envolvido nas manifestações que culminaram na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Durante a pandemia de Covid-19, sua organização financiou campanhas nas redes sociais com informações falsas sobre vacinas, de acordo com o jornal The Guardian.

Além de liderar a Turning Point USA, Kirk comandou a Turning Point Action, um braço político de suas iniciativas. Em 2020, ele teve a oportunidade de fazer o discurso inaugural na convenção nacional do Partido Republicano.