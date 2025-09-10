Invest

Trump recorre ao tribunal de apelações para demitir Lisa Cook do Fed

Juíza distrital considerou que presidente americano provavelmente não tinha justa causa para dispensar a governadora do BC

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16h36.

O Departamento de Justiça dos EUA recorreu da decisão de um juiz que temporariamente impede o presidente Donald Trump de afastar a governadora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook por acusações de fraude hipotecária, mantendo o caso no caminho para ser decidido na Suprema Corte.

Nesta quarta-feira, o governo apresentou um aviso solicitando ao tribunal federal de apelações em Washington que revogue a decisão. Na terça-feira, a juíza distrital dos EUA, Jia Cobb, considerou que Trump provavelmente não tinha “justa causa” segundo a Lei do Federal Reserve para demitir Cook. Não está claro quão rapidamente o painel do tribunal de apelações poderá decidir.

Está em jogo a composição do conselho do Fed durante a aguardada reunião de 16 e 17 de setembro para votar sobre a possibilidade de redução das taxas de juros. Cook pode participar da reunião enquanto a decisão de Cobb estiver em vigor.

Qualquer decisão desfavorável a Trump no tribunal de apelações provavelmente será contestada rapidamente na Suprema Corte. Trump também poderia tentar levar o caso diretamente aos ministros se o governo entender que o tribunal de apelações está demorando demais.

Na decisão, Cobb afirmou que Trump provavelmente violou a Lei do Federal Reserve ao tentar afastar Cook sem “justa causa” suficiente para isso. A juíza também entendeu que Trump provavelmente violou o direito constitucional de Cook ao devido processo legal ao tentar demiti-la por meio de uma postagem nas redes sociais, que não lhe deu uma oportunidade significativa de contestar as acusações.

A Casa Branca criticou duramente as conclusões da juíza poucas horas depois de serem divulgadas. O porta-voz Kush Desai afirmou em comunicado que Trump “removeu legalmente Lisa Cook por justa causa devido a acusações credíveis de fraude hipotecária, retirando-a de sua posição altamente sensível de supervisão das instituições financeiras no Conselho de Governadores do Federal Reserve”.

“Esta decisão não será a última palavra sobre o assunto,” disse Desai.

No mês passado, Trump disse que estava demitindo Cook após o diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional, Bill Pulte, acusá-la de listar fraudulentamente casas em Michigan e Geórgia como “residência principal” quando obteve hipotecas em 2021 para garantir condições mais favoráveis nos empréstimos. Pulte depois adicionou uma acusação envolvendo uma terceira hipoteca em Massachusetts.

A disputa sobre se Cook pode manter seu cargo rapidamente se tornou o principal ponto de tensão na tentativa de Trump de exercer mais controle sobre o Fed, que ele repetidamente tem solicitado para baixar as taxas de juros. No processo apresentado no mês passado, o advogado de Cook caracterizou a tentativa de Trump de demiti-la como uma tentativa de tomada de poder que poderia minar a confiança no Fed, causando “danos irreparáveis” à economia dos EUA.

O advogado também afirmou que Cook nunca cometeu fraude hipotecária.

Cook alegou que a tentativa de Trump de afastá-la faz parte de um padrão motivado politicamente. O presidente havia considerado anteriormente tentar afastar o presidente do Fed, Jerome Powell, após criticá-lo por não reduzir as taxas de juros com a rapidez que desejava.

