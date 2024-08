Soldado dos EUA vai se declarar culpado por fugir para a Coreia do Norte

Um soldado do Exército dos EUA que fugiu pela fronteira para a Coreia do Norte se declarará culpado em um tribunal militar por acusações que incluem deserção e desobediência a um oficial, disse seu advogado em um comunicado.

Travis King entrará com a confissão em uma corte marcial com audiência marcada para 20 de setembro, segundo a Bloomberg.

King, que enfrenta 14 acusações, se declarará culpado de cinco delas, assumindo "a responsabilidade por sua conduta", disse seu advogado em comunicado na segunda-feira.

Não houve menção sobre qual punição King pode enfrentar.

King estava no Exército desde janeiro de 2021 antes de cruzar a fronteira dentro da Zona Desmilitarizada em 18 de julho de 2023. Antes do incidente, ele foi preso por quase dois meses na Coreia do Sul por agressão e estava pronto para voar para o Texas, onde enfrentou a expulsão do exército. Em vez de embarcar em seu avião, ele deixou o aeroporto e se juntou a uma excursão civil para a Área de Segurança Conjunta na aldeia de trégua de Panmunjom que atravessa a fronteira, onde se separou do grupo e correu para a parte da aldeia da Coreia do Norte.

Ele foi expulso da Coreia do Norte cerca de dois meses depois e voou de volta para os EUA. Nenhuma concessão foi dada à Coreia do Norte para garantir a libertação de King, de acordo com uma autoridade dos EUA ouvida pela Bloomberg.

É incomum que a Coreia do Norte expulse rapidamente um membro do serviço dos EUA que busca refúgio lá. O governo norte-coreano prendeu tais indivíduos no passado para extrair concessões dos EUA. Em alguns casos, eles foram mantidos para fins de propaganda, com um julgamento de fachada e, às vezes, uma confissão provavelmente projetada pelo aparato de propaganda de Pyongyang para manchar a imagem dos EUA.

A mídia estatal da Coreia do Norte disse que King cruzou seu território porque "ele nutria ressentimentos contra maus-tratos desumanos e discriminação racial dentro do Exército dos EUA". Sua libertação após cerca de dois meses provavelmente indica que Pyongyang não viu muito valor em mantê-lo.