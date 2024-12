Sobe para cinco o número de mortos em ataque a Mercado de Natal na Alemanha

As autoridades alemãs anunciaram que ao menos cinco pessoas foram mortas e mais de 200 ficaram feridas depois que um motorista avançou com um SUV contra uma multidão em um mercado de Natal, na noite desta sexta-feira.

Homenagens estavam previstas para sábado, e o chanceler Olaf Scholz realizou uma visita ao local do ataque na manhã deste sábado. O incidente ocorreu enquanto muitos alemães celebravam o início das festividades natalinas, após um ano marcado por notícias desanimadoras sobre a desaceleração da economia e a queda do governo alemão.

As autoridades informaram que o motorista do SUV era um médico psiquiatra saudita de 50 anos que vivia na Alemanha há décadas com um visto de residência permanente.

A notícia reacendeu os debates polarizados sobre imigração descontrolada que têm dominado o país nos últimos anos, especialmente em um momento em que a Alemanha enfrenta eleições antecipadas em fevereiro.

Moradores enlutados e em luto já deixaram velas, flores e brinquedos infantis na igreja Johanneskirche, onde um serviço memorial foi planejado para as 19 horas.

Quem é o suspeito?

Nomeado pela mídia alemã como Taleb A., ele era um médico que vivia na Alemanha desde 2006 e tinha uma autorização de residência permanente, trabalhando em uma clínica perto de Magdeburg.

Ele também trabalhou por muito tempo como ativista de direitos que apoiava as mulheres sauditas e se descrevia como um "ateu saudita". O homem expressou visões fortemente anti-islâmicas, ecoando a retórica da extrema direita, de acordo com suas postagens nas redes sociais e entrevistas anteriores.

À medida que suas opiniões expressas online se tornavam mais radicais, ele acusou os governos anteriores da Alemanha de um plano para "islamizar a Europa" e expressou temores de estar sendo alvo das autoridades.

O jornal Bild informou que um teste inicial de drogas deu positivo, depois que policiais usaram na sexta-feira um teste que pode detectar narcóticos que vão de cannabis a cocaína e metanfetaminas.

'Ação terrível'

Um vídeo de vigilância do ataque mostrou um BMW preto dirigindo em alta velocidade no meio de uma multidão densa, atropelando ou espalhando corpos entre as barracas festivas que vendiam lanches, artesanatos e o tradicional vinho quente.

A polícia disse que o veículo percorreu "pelo menos 400 metros pelo mercado de Natal", deixando para trás destruição, destroços e vidros quebrados na praça central da prefeitura da cidade.

O ataque ocorreu oito anos depois de um tunisiano dirigir um caminhão através de um mercado de Natal em Berlim, matando 13 pessoas no ataque jihadista mais mortal da Alemanha.

Uma mulher disse ao jornal Die Welt: "Não sei em que mundo estamos vivendo, onde alguém usaria um evento tão pacífico para espalhar o terror."

A tristeza e a raiva provocadas pelo último ataque, no qual uma criança foi morta, pareciam destinadas a inflamar um acalorado debate sobre imigração e segurança enquanto a Alemanha se encaminha para as eleições de 23 de fevereiro.

A líder do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Alice Weidel, que se concentrou em ataques jihadistas em sua campanha contra imigrantes, escreveu no X: "Quando essa loucura vai acabar?"

"O que aconteceu hoje afeta muitas pessoas. Afeta-nos muito", disse à AFP Fael Kelion, um camaronês de 27 anos que vive na cidade.

"Acho que como (o suspeito) é estrangeiro, a população ficará infeliz, menos acolhedora", disse ele.

Michael Raarig, 67, um engenheiro, expressou sua tristeza no local, dizendo à AFP que "Estou triste, estou chocado. Eu nunca teria acreditado que isso pudesse acontecer, aqui em uma cidade provinciana da Alemanha Oriental."

Ele acrescentou que acredita que o ataque "vai favorecer a AfD", que tem seu maior apoio na antiga Alemanha Oriental comunista.

Série de ataques

A ministra do Interior, Nancy Faeser, pediu recentemente vigilância nos mercados de Natal, embora tenha dito que as autoridades não receberam nenhuma ameaça específica.

O serviço de segurança nacional, o Escritório para a Proteção da Constituição, alertou que considera os mercados de Natal um "alvo ideologicamente adequado para pessoas motivadas pelo islamismo".

A Alemanha tem testemunhado recentemente uma série de supostos ataques islâmicos com facas e outros tipos de violência que inflamaram a opinião pública.

Três pessoas foram mortas e oito ficaram feridas em uma onda de esfaqueamentos em um festival de rua na cidade ocidental de Solingen em agosto. A polícia prendeu um suspeito sírio pelo ataque que foi reivindicado pelo EI.

Em junho, um policial foi morto em um ataque com faca em Mannheim. Um cidadão afegão foi detido.

O governo alemão impôs neste ano novos controles de fronteira com vizinhos europeus e prometeu intensificar as deportações de requerentes de asilo rejeitados.

O líder da oposição conservadora alemã, Friedrich Merz, que está à frente nas pesquisas de opinião pré-eleitorais, prometeu em sua campanha mostrar "tolerância zero" ao crime e "impedir a migração ilegal".