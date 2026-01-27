Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

França avança lei que proíbe redes sociais para menores de 15 anos

Projeto segue para análise do Senado e pode entrar em vigor em setembro

Redes sociais: Parlamento francês aprova lei para restringir acesso de menores de 15 anos e vetar celulares no ensino médio (Montagem com elementos Canva)

Redes sociais: Parlamento francês aprova lei para restringir acesso de menores de 15 anos e vetar celulares no ensino médio (Montagem com elementos Canva)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06h32.

A Assembleia Nacional da França, câmara baixa do Parlamento, aprovou nesta segunda-feira, 26, o projeto de lei que proíbe o acesso às redes sociais por menores de 15 anos e veta o uso de celulares nas escolas de ensino médio.

A proposta tem como objetivo permitir que a medida entre em vigor a partir do início do próximo ano letivo, em 1º de setembro.

Após um debate que se estendeu até depois da meia-noite, o texto foi aprovado por 130 votos a favor e 21 contra. Apresentado em regime de urgência, o projeto segue agora para o Senado, onde precisará ser ratificado para virar lei.

Durante a discussão, a deputada governista Laure Miller, uma das autoras da proposta, afirmou que a proibição é necessária porque “não se pode deixar que uma criança gerencie sozinha algo viciante”. Segundo ela, os algoritmos das plataformas digitais expõem menores a conteúdos ligados a automutilação e tendências suicidas, com destaque para o TikTok.

“Prometia incentivar a criatividade e a alegria, e aconteceu exatamente o contrário”, disse Miller, ao citar estudos científicos que indicam que, por causa das redes sociais, os jovens “dormem menos, se movimentam menos, leem menos e se comparam mais”.

Antes da votação final, os deputados rejeitaram uma moção apresentada pelo partido de esquerda A França Insubmissa, que tentou barrar o texto sob o argumento de que a medida seria inaplicável. O deputado Louis Boyard criticou os mecanismos de controle etário e afirmou que a proibição poderia ser facilmente contornada, citando exemplos de reconhecimento facial usados na Austrália.

A iniciativa faz parte de uma aceleração legislativa determinada pelo presidente Emmanuel Macron, que defende a adoção rápida da medida como forma de proteger crianças e adolescentes. Em publicação na rede social X, Macron comemorou a aprovação inicial e afirmou que “o cérebro de nossos filhos não está à venda”, nem para plataformas americanas nem para algoritmos chineses.

Com apenas dois artigos, o projeto estabelece uma regra considerada “clara” sobre o uso de celulares e redes sociais por menores de 15 anos. O governo francês baseia a proposta em relatórios de saúde que apontam os impactos psicológicos do uso intensivo dessas plataformas.

Um estudo divulgado neste ano pela Agência Francesa de Segurança Alimentar, Ambiental e Laboral (ANSES) concluiu que redes como TikTok, Snapchat e Instagram prejudicam gravemente a saúde mental dos adolescentes. O órgão alertou para efeitos como privação de sono, exposição a conteúdos violentos, estímulos que capturam excessivamente a atenção e o aumento de casos de ciberbullying.

*Com informações da EFE 

Acompanhe tudo sobre:Redes sociaisFrança

Mais de Mundo

Trump diz ter 'boa conversa' com prefeito de Minneapolis após mortes pelo ICE

UE e Índia fecham acordo de livre-comércio após 20 anos de negociações

Venezuela debate mudança histórica em regras do petróleo

Por que 2 importantes generais de Xi Jinping foram afastados do cargo

Mais na Exame

Revista Exame

Os 50 melhores filmes do ano, segundo mais de 120 críticos do Brasil

Economia

Maior refinaria da Índia vai aumentar compra de petróleo do Brasil, diz site

Mundo

Trump diz ter 'boa conversa' com prefeito de Minneapolis após mortes pelo ICE

Mercados

Adani e Embraer firmam parceria para fabricar aviões na Índia