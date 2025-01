Senado americano confirma John Ratcliffe como diretor da CIA

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira John Ratcliffe como diretor da CIA, um cargo-chave na equipe de segurança nacional do presidente Donald Trump. Ratcliffe, que foi diretor de inteligência nacional de 2020 a 2021, durante o primeiro mandato de Trump, obteve um apoio bipartidário de 74 votos a favor e 25 contra na Câmara Alta do Congresso.

A agência produzirá "análises esclarecedoras, objetivas e de todas as fontes, sem nunca permitir que preconceitos políticos ou pessoais turvem nosso julgamento ou contaminem nossos produtos", afirmou durante sua sabatina na semana passada.

Ratcliffe também se concentrou em Pequim, afirmando que a CIA precisa "continuar e aumentar a intensidade da atenção voltada para as ameaças apresentadas pela China e pelo governante Partido Comunista".

O novo diretor destacou a importância de a agência se concentrar na tecnologia, pois entender as capacidades dos adversários nesse campo "é mais importante do que nunca".

Ratcliffe, ex-promotor federal, foi congressista pelo Texas entre 2015 e 2020, período em que ajudou a defender Trump durante o primeiro pedido de impeachment contra o republicano. Trump então nomeou Ratcliffe como diretor de inteligência nacional e principal assessor da Presidência para assuntos de espionagem.

O apoio que Ratcliffe recebeu dos democratas (foram 20 votos a favor) reflete a evolução da política americana. Durante a primeira administração Trump, Ratcliffe não recebeu apoio dos democratas, e suas qualificações foram questionadas, quando ele foi nomeado diretor de inteligência nacional.

Mas cinco anos depois, as visões de Ratcliffe mudaram. Ao contrário de algumas das escolhas do presidente Trump para outros cargos do Gabinete, Ratcliffe é considerado bem qualificado para sua posição. Suas visões sobre questões de segurança nacional se alinham muito com as da maioria republicana do Senado.

Os republicanos do Senado esperavam confirmá-lo e vários outros indicados no início da semana. Mas os democratas, expressando reservas sobre algumas escolhas, desaceleraram o avanço depois que o Senado rapidamente confirmou Marco Rubio como secretário de Estado em uma votação de 99 a 0 na segunda-feira.