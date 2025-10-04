Sanae Takaichi vence primárias e deve se tornar a primeira mulher a liderar o Japão

A ex-ministra do Interior do Japão Sanae Takaichi conquistou a vitória neste sábado nas primárias do governista Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão, tornando-se a primeira mulher a liderar o partido e, provavelmente, o país, pendendo de confirmação parlamentar.

Takaichi, ex-ministra do Interior de 64 anos, obteve 185 dos 342 votos em disputa em um segundo turno, contra os 156 obtidos por seu rival, o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, que aos 44 anos também buscava fazer história como o líder político mais jovem do Japão no pós-guerra.

Sanae e Koizumi chegaram ao segundo turno das eleições internas depois que, no primeiro, também hoje, nenhum dos cinco candidatos conseguiu a maioria dos votos.

Estas primárias do partido governista, que foram antecipadas após a renúncia no mês passado do primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, são especialmente relevantes porque, com alta probabilidade, seu vencedor se tornará o novo primeiro-ministro do Japão.

O vencedor terá que garantir a cooperação da oposição para ser confirmado como premiê em uma votação posterior no Parlamento, prevista para o próximo dia 14, dado que o PLD e seu parceiro de governo, o Komeito, perderam a maioria em ambas as casas legislativas.

A expectativa é que não haja obstáculos para essa confirmação, já que não há consenso na oposição para apresentar outros nomes.