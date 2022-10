Rússia usa drones iranianos e causa desequilíbrio nas relações com Israel

Israel tem sido pressionada para assumir uma posição favorável à Ucrânia na guerra contra a Rússia, após o Kremlin utilizar drones de fabricação iraniana no conflito e estreitar laços com o país, um desafeto de Israel há anos.

Até então, Israel havia recusado os frequentes pedidos da Ucrânia para enviar sistemas de defesa aérea e outros equipamentos militares, além de não ter colocado sanções econômicas rígidas à Rússia, apesar de destinar ajuda humanitária aos ucranianos.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

"Não há mais dúvidas de onde Israel deve ficar neste conflito sangrento", escreveu Nachman Shai, ministro de assuntos da diáspora de Israel, no Twitter. "Chegou a hora de a Ucrânia também receber ajuda militar, assim como os Estados Unidos e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fornecem."

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev publicou no Telegram que fornecer ajuda militar à Ucrânia seria "um movimento muito imprudente" de Israel. Já o governo iraniano negou ter fornecido drones a Moscou, mas autoridades americanas afirmam que isso tem ocorrido desde agosto.

LEIA TAMBÉM:

Irã se diz disposto a falar com Ucrânia após acusações "infundadas" sobre drones

Drones iranianos usados pela Rússia são símbolo de "fracasso militar e político", diz Zelensky