Rússia testa míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear

A Rússia anunciou nesta quarta-feira (20) que lançou um novo míssil balístico intercontinental, o Sarmat.

O Sarmat é um novo míssil balístico que se soma ao gigantesco arsenal nuclear da Rússia.

O presidente russo, Vladimir Putin, comemorou o sucesso do teste declarando que o novo míssil dará aos inimigos de Moscou algo em que refletir.

Putin apareceu na televisão russa no momento em que os militares russos anunciaram o lançamento do míssil do Cosmódromo de Plesetsk, base militar localizada no noroeste do país.

O Sarmat atingiu alvos na área de impacto de Kura, na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia.

O míssil percorreu uma distância de mais de 5.450 quilômetros, suficiente para atingir qualquer alvo na Europa Ocidental caso seja lançado do mesmo ponto.

Para termos de comparação, é uma distância superior a aquela entre Roraima e Rio Grande do Sul, que é de cerca de 4.100 km.

“Esta arma verdadeiramente única aumentará o potencial de combate de nossas forças armadas, garantirá de maneira confiável a segurança da Rússia contra ameaças externas e fornecerá o que refletir para àqueles que, no fervor da retórica agressiva frenética, procuram ameaçar nosso país”, destacou Putin.

"Esse novo instrumento tem as mais elevadas características táticas e técnicas e é capaz de superar todos os meios modernos de defesa antimísseis. Não tem análogos no mundo e não os terá por muito tempo", salientou o líder russo.

Novo míssil balístico intercontinental da Rússia

O Sarmat é um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) pesado que a Rússia deve utilizar com 10 ou mais ogivas de mísseis, até mesmo nucleares.

Segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, o novo míssil balístico intercontinental está em desenvolvimento há anos e, portanto, seu último lançamento não é surpresa para o Ocidente, mas ocorre em um momento de extrema tensão geopolítica devido à invasão russa da Ucrânia.

Outro lançamento do Sarmat havia acontecido em 2018.

Naquela ocasião, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan) havia definido o novo armamento de Satan 2, em referência a outro míssil balístico intercontinental, o R-36M, construído pelos soviéticos em meados do século XX.

O alcance máximo do Sarmat, explicou uma fonte militar à agência russa Tass, porém, é de cerca de 18 mil quilômetros. Pouco menos da metade da circunferência do mundo.

O Sarmat pode chegar em uma velocidade de 24 mil quilômetros por hora, pesa 208 toneladas, tem uma capacidade de até 178 toneladas de combustível e pode transportar uma ogiva nuclear de quase 10 toneladas.

Segundo a Tass, os testes de lançamento, inicialmente previstos para o terceiro trimestre de 2021, serão pelo menos três, um dos quais cobrirá o alcance máximo de 18 mil km.

Os novos mísseis Sarmat irão substituir os mísseis R-36M2 Voevoda, em serviço há cinquenta anos.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que primeira base a realizar essa substituição será a de Krasnoyarsk, até o final do ano.