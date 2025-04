Rússia remove os talibãs da lista de organizações terroristas

A Suprema Corte da Rússia anunciou, nesta quinta-feira, 17, a remoção dos talibãs de sua lista de organizações terroristas, uma medida simbólica que visa reforçar as relações entre Moscou e Cabul.

"A decisão entra em vigor imediatamente", disse o juiz responsável pelo caso, Oleg Nefedov, segundo as agências de notícias russas após uma audiência a portas fechadas.

A decisão não equivale, por enquanto, ao reconhecimento formal por Moscou do governo dos talibãs, que retornaram ao poder no Afeganistão em 2021.

Em março, o Ministério Público russo solicitou que os talibãs fossem removidos da lista de organizações classificadas como "terroristas" na Rússia — e, portanto, proibidas — na qual apareciam desde 2003, no contexto das consequências do 11 de setembro de 2001.

Os talibãs afegãos comemoraram sua remoção da lista russa de "organizações terroristas", chamando-a de um "avanço importante" nas relações entre seu governo e Moscou.

Durante uma reunião com o embaixador russo em Cabul, o ministro das Relações Exteriores talibã, Amir Khan Muttaqi, agradeceu à Rússia "por esta medida, que é considerada um desenvolvimento importante para as relações entre Afeganistão e Rússia", de acordo com uma declaração de seu gabinete.

Os talibãs tomaram o controle de Cabul, a capital afegã, em 15 de agosto de 2021, após o colapso do governo apoiado pelos Estados Unidos.