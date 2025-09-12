Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Rússia derruba 221 drones ucranianos em ofensiva noturna

Incursões provocaram incêndio em navio no porto de Primorsk e mobilização de forças europeias para reforçar defesa aérea da Polônia

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10h52.

A Rússia afirmou nesta sexta-feira, 12, que derrubou 221 drones ucranianos durante a noite, em um dos maiores ataques do Exército de Kiev em três anos e meio de ofensiva russa.

O Ministério da Defesa de Moscou informou que seus sistemas de alerta "interceptaram e destruíram" os drones, incluindo muitos que sobrevoaram as regiões de Briansk e Smolensko.

O número inclui 28 aparelhos não tripulados abatidos na região de Leningrado, próxima à cidade de São Petersburgo.

Incêndio em porto estratégico

O governador de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, relatou um incêndio em um navio no porto de Primorsk, uma importante instalação no Mar Báltico, após incursões de drones na região.

Os ataques ocorreram depois que a Polônia, vizinha da Ucrânia, acusou a Rússia de lançar um ataque com drones em seu território nesta semana. Moscou negou o ataque no espaço aéreo polonês e afirmou que não há evidências de que os drones fossem russos.

Contexto do conflito

A Rússia ataca a Ucrânia com bombardeios frequentes de drones como parte de uma ofensiva em curso desde sua invasão, em fevereiro de 2022.

Acompanhe tudo sobre:RússiaUcrâniaVladimir Putin

Mais de Mundo

Nepal: protestos no país deixaram 51 mortos e mais de 12 mil presos foragidos

Polônia afirma que incursão de drones não foi erro e rejeita versão de Trump

ONU aponta deterioração dos direitos humanos na Coreia do Norte

Trump diz que há um 'alto grau de certeza' que suspeito de matar Charlie Kirk foi preso

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 115 mil conforme clima "dovish" do Fed avança

Tecnologia

Microsoft faz concessões e escapa de multa da União Europeia por Teams e Office

Mercados

Ibovespa cai no 'day after' da condenação de Bolsonaro, abaixo dos 143 mil pontos

Economia

Setor de serviços cresce 0,3% em julho, afirma IBGE