O Ministério da Defesa da Rússia reconheceu neste sábado que atingiu alvos da indústria militar da Ucrânia em Kiev e outros lugares em resposta ao último ataque ucraniano com mísseis de longo alcance americanos ATACMS contra a região russa de Belgorod.

De acordo com o relatório militar, na capital ucraniana foram atingidos os escritórios da empresa de design Luch, que produz os mísseis Neptune e Olkha.

"Esta manhã, em resposta ao bombardeio de infraestrutura civil na região de Belgorod com mísseis ATACMS de fabricação americana, as Forças Armadas da Rússia lançaram um ataque com armas de alta precisão contra as instalações do complexo militar-industrial ucraniano, incluindo a empresa de design Luch", diz o comunicado.

Segundo a nota, “todos os alvos foram alcançados”.

Kiev relatou anteriormente a morte de quatro pessoas neste sábado em um ataque com míssil balístico russo contra a capital.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia também usou mísseis balísticos para atacar uma empresa na cidade de Zaporizhia, no sul, onde seus alvos foram atingidos.

A Rússia relatou ontem um novo ataque ucraniano contra a região fronteiriça de Belgorod com mísseis ATACMS e prometeu não deixá-lo sem resposta.

No início desta semana, o país reconheceu outro ataque ucraniano em seu território com seis mísseis ATACMS e oito mísseis de cruzeiro Storm Shadow, de fabricação britânica.

Em resposta, as forças russas lançaram ataques em massa contra o sistema energético da Ucrânia com mais de 40 mísseis e cerca de 70 drones, de acordo com fontes em Kiev.