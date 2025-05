Expectativa por recessão nos EUA está no maior nível desde 2008, diz Gallup

Um em cada dois americanos diz esperar que o país enfrente uma recessão no próximo ano, aponta uma pesquisa do instituto Gallup. É o maior índice desde 2008, durante a crise financeira global.

A pesquisa foi realizada na primeira quinzena de abril e reflete a perda de confiança dos americanos no mercado financeiro, gerada principalmente por políticas do governo Trump e pela volatilidade nos índices de ações.

Desde o início do ano, as previsões sobre o crescimento econômico e o mercado de ações se tornaram mais negativas. Apenas 29% dos americanos acreditam que o mercado de ações subirá nos próximos seis meses, uma reversão significativa em relação ao otimismo de janeiro.

No que diz respeito ao crescimento econômico, 48% dos entrevistados acreditam que ele diminuirá nos próximos meses, um aumento de 19 pontos percentuais em comparação com o início do ano.

Otimismo sobre mercado de ações encolhe

O otimismo sobre o mercado de ações e o crescimento econômico, que predominava no início do governo Trump, deu lugar a um pessimismo generalizado. A pesquisa revela que a confiança dos americanos na economia se deteriorou em todos os aspectos avaliados.

Em janeiro, 61% previam alta para o mercado de ações; hoje, apenas 29% mantêm essa expectativa, enquanto 58% acreditam que ele cairá. As projeções sobre o crescimento econômico também seguiram a mesma tendência, com 38% otimistas e 48% pessimistas.

Além disso, a pesquisa mostra que 58% dos entrevistados acreditam que é um mau momento para procurar emprego, refletindo uma piora nas percepções sobre o mercado de trabalho. Essa avaliação é a mais negativa desde janeiro de 2021, quando o país ainda enfrentava os efeitos do desemprego causado pela pandemia.

53% dizem que situação financeira está piorando, um recorde

A percepção dos americanos sobre suas finanças pessoais também piorou consideravelmente. O número de pessoas que afirmam que sua situação financeira está piorando atingiu 53%, superando o percentual de 38% que acredita estar em uma situação financeira melhor. Este é o maior índice de pessimismo registrado desde que a Gallup começou a acompanhar esse indicador, em 2001.

Em termos de avaliação da situação atual, 10% dos americanos classificam suas finanças como excelentes, 34% como boas, 37% como razoáveis e 18% como ruins. Esses números estão abaixo da média histórica de 50%, uma marca atingida desde 2001.

Confiança econômica se mantém em baixa

O Índice de Confiança Econômica (ECI) da Gallup permaneceu estável em abril, com uma pontuação de -22, pouco diferente do registrado nos meses anteriores. Apesar de uma leve recuperação no final de 2023, a confiança no futuro da economia continua baixa, com a maioria dos americanos avaliando as condições econômicas de forma negativa.

A pontuação do índice, que varia de -100 (total pessimismo) a +100 (total otimismo), reflete uma visão majoritária de que a economia está enfrentando dificuldades. Embora a pontuação tenha se mantido relativamente estável em comparação com os últimos anos, ela ainda está longe dos melhores momentos da história econômica recente.

Expectativas para um futuro próximo

Além de uma visão negativa sobre o presente, os americanos também têm expectativas pessimistas para o futuro próximo. Cerca de 42% acreditam que a economia dos EUA está atualmente em recessão ou depressão, com 47% prevendo que a situação não melhorará nos próximos 12 meses. Em contraste, a porcentagem dos que acreditam em crescimento futuro caiu para 45%, refletindo um panorama de incertezas econômicas.

A pesquisa também revelou diferenças entre republicanos e democratas quanto às perspectivas econômicas. Os republicanos, especialmente aqueles alinhados com a direita, demonstram maior otimismo quanto ao futuro econômico. 82% dos republicanos acreditam que a economia crescerá nos próximos 12 meses, em contraste com a visão pessimista dos democratas, 78% dos quais preveem recessão ou depressão.