Putin defende aumento da exploração de minerais raros na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta sexta-feira, 21, o aumento da extração de minerais raros no país, coincidindo com a intenção dos Estados Unidos de assinar um acordo com a vizinha Ucrânia para explorar tais recursos.

“Precisamos multiplicar o potencial das indústrias químicas domésticas e afins, construir um ciclo completo a partir da busca e do desenvolvimento de novos depósitos, incluindo terras e metais raros”, disse o mandatário na sessão plenária do Fórum de Tecnologias do Futuro.

De acordo com Putin, a Rússia tem todas as ferramentas necessárias para a extração de metais raros e lítio.

“Só precisamos fazer isso com determinação, criar condições para as empresas e investir em infraestrutura”, enfatizou.

Putin acrescentou que, na extração de minerais raros, a Rússia deve fazer uso de alta tecnologia e inteligência artificial.

Quanto ao lítio, que a Rússia não produz atualmente, o chefe do Kremlin disse que o país poderia ter começado a fazê-lo “há 10 ou 15 anos”.

Anteriormente, Moscou importava lítio da América Latina, mas nos últimos anos encontrou vários obstáculos devido às sanções ocidentais por causa da guerra na Ucrânia.

O Ministério da Indústria e Comércio da Rússia estima em 17 o número de depósitos de lítio que podem ser desenvolvidos, principalmente na região de Murmansk, na Sibéria Oriental e no Extremo Oriente russo.

No contexto da guerra na Ucrânia, a Rússia assumiu o controle de dois dos quatro principais depósitos de lítio ucranianos, que contêm uma das maiores reservas da Europa.