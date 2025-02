Zelensky acena a Trump com acordo por terras raras e minerais em troca de apoio na guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sinalizou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a possibilidade de um acordo envolvendo reservas de terras raras e outros minerais estratégicos em troca de maior apoio na guerra contra a Rússia.

Na segunda-feira, Trump mencionou os altos investimentos dos EUA no conflito e demonstrou interesse nas reservas minerais ucranianas durante uma conversa com jornalistas na Casa Branca.

A proposta de Zelensky foi feita em entrevista à agência de notícias Reuters, na qual o presidente exibiu um mapa com as principais reservas de minerais no território ucraniano.

“Se estivermos falando de um acordo, vamos fazê-lo, somos a favor”, declarou.

Minerais estratégicos e o interesse americano

As terras raras são um grupo de elementos essenciais para diversas indústrias, incluindo a aeroespacial e, principalmente, a de alta tecnologia, que parece interessar a Trump. A Ucrânia possui reservas consideráveis e, antes da guerra, era uma das principais exportadoras europeias.

Além disso, o país tem cerca de 500 mil toneladas de lítio não exploradas, um mineral usado em baterias de carros elétricos, smartphones e computadores. Atualmente, dos quatro principais depósitos identificados em solo ucraniano, dois estão sob controle russo.

Especialistas apontam que o interesse na vasta riqueza mineral da Ucrânia pode ter sido um dos fatores por trás da invasão russa. No entanto, Zelensky afirma que menos de 20% das reservas estão em áreas ocupadas por Moscou.

A estratégia ucraniana para atrair apoio

De acordo com a Reuters, Zelensky vem tentando negociar os recursos naturais ucranianos desde o final de 2023 como forma de garantir maior apoio militar e econômico dos EUA. Na entrevista, ele garantiu que os americanos não estariam simplesmente "recebendo" os minerais:

“Os americanos foram os que mais ajudaram e devem receber mais. Eles devem ter essa prioridade e a terão. Quero conversar com o presidente Trump sobre isso”, afirmou.

Além das terras raras e do lítio, Zelensky ressaltou que a Ucrânia tem as maiores reservas de titânio da região, localizadas no noroeste do país, longe das áreas mais afetadas pelo conflito. Segundo ele, os Estados Unidos também demonstraram interesse nos depósitos de gás natural ucranianos, outro recurso que pode entrar na negociação.