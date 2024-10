Putin afirma que Maduro é o presidente legítimo da Venezuela

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 24, que Nicolás Maduro foi o "vencedor justo" das eleições presidenciais da Venezuela, realizadas em julho. “Consideramos que o presidente Maduro venceu as eleições, venceu de forma justa”, declarou Putin durante a entrevista coletiva final da cúpula do Brics, realizada na cidade russa de Kazan.

Putin deseja sucesso a Maduro

O líder russo também desejou "sucesso" a Maduro, com quem se reuniu no dia anterior, além de estender seus votos ao povo venezuelano. Putin revelou ainda que, em uma recente conversa por telefone com Luiz Inácio Lula da Silva, transmitiu uma mensagem ao presidente venezuelano. “Acredito que a situação vai se acertar”, afirmou Putin.

Reunião em Kazan e aliança estratégica

Em Kazan, Putin recebeu Maduro, que está realizando sua primeira viagem internacional desde a crise política de julho no país sul-americano. “A Venezuela é um dos parceiros antigos e confiáveis da Rússia na América Latina e no mundo em geral. As relações de parceria estratégica entre os nossos países continuam a se fortalecer”, comentou Putin durante a cúpula.

Maduro: "O povo da Venezuela é vitorioso"

Maduro, por sua vez, destacou a superação das dificuldades enfrentadas nos últimos anos. “Passamos pelo deserto, como vocês sabem, acho que passamos por vários desertos. E agora estamos de pé, inteiros e vitoriosos, o povo da Venezuela é vitorioso”, proclamou o presidente venezuelano.