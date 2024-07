Resultado na Venezuela: Maduro declara vitória, países não reconhecem; o que acontece agora?

O presidente Nicolás Maduro declarou vitória nas eleições da Venezuela, realizadas no domingo, 28. A oposição, no entanto, não reconheceu o resultado, assim como vários países no exterior.

Segundo dados do CNE (Conselho Nacional Eleitoral), com 80% dos votos apurados, Maduro teve 51% dos votos, ante 44% de Edmundo González, principal nome da oposição.

O resultado foi questionado porque a oposição diz não ter conseguido acesso aos dados detalhados da apuração, como as atas de votação geradas em cada seção eleitoral.

Nas horas seguintes, vários países e entidades questionaram o resultado e pediram transparência, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Argentina e Chile. Veja a seguir o que pode acontecer agora, e outras respostas sobre a situação.

1 /8 Maria Corina Machado (A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado (c), participa de passeio político em Guanare, estado de Portuguesa (Venezuela). Venezuela realizará eleições presidenciais em 28 de julho de 2024)

2 /8 Nicolás Maduro (O presidente da Venezuela e candidato à reeleição, Nicolás Maduro, discursa em evento de campanha nesta terça-feira, em área popular de Caracas (Venezuela). Maduro convidou os seus seguidores a celebrar no Palácio Miraflores – sede do Governo – em Caracas, o seu “triunfo” nas eleições de 28 de julho, quando competirá contra nove adversários pelo próximo mandato de seis anos no poder)

3 /8 Edmundo Gonzáles Urrutia (O candidato presidencial venezuelano Edmundo Gonzalez (C) fala a estudantes ao lado de sua esposa Mercedes Lopez (2ª-L) e da líder da oposição venelana Maria Corina Machado (R) durzueante um comício de campanha na Universidade Central da Venezuela em Caracas, em 14 de julho de 2024)

4 /8 (A líder da oposição venezuelana María Corina Machado cumprimenta apoiadores nesta quarta-feira, em evento de campanha em Guanare (Venezuela). Machado afirmou que existe um movimento social de todas as idades e em todas as regiões do país pela “libertação”, mas também pela redenção, porque – disse – os venezuelanos devem curar as suas feridas e reunir-se)

5 /8 (Fotografia cedida pelo Palácio Miraflores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cumprimentando apoiadores durante evento de campanha nesta quarta-feira, em Caracas (Venezuela). Maduro pediu a milhares de trabalhadores que se reuniram em Caracas que votassem, antes das eleições de 28 de julho, ao mesmo tempo que prometeu recuperar os salários da classe trabalhadora, reduzidos durante os seus 11 anos de governo)

6 /8 Nicolás Maduro (Seguidores do presidente da Venezuela e candidato presidencial, Nicolás Maduro, participam esta terça-feira num evento de campanha, numa zona popular de Caracas (Venezuela). Maduro disse que um “morruñeco (tolo)” não pode aspirar à presidência de um país, por isso destacou a importância de “ter saúde” para realizar esse trabalho e assumir os seus compromissos)

7 /8 (O presidente da Venezuela e candidato à reeleição, Nicolás Maduro, discursa em evento de campanha nesta quinta-feira, em Caracas (Venezuela))

8/8 (Apoiadores do presidente da Venezuela e candidato à reeleição, Nicolás Maduro, seguram cartazes em evento de campanha nesta quinta-feira, em Caracas (Venezuela))

O que outros países podem fazer após rejeitarem o resultado na Venezuela?

As medidas mais esperadas são novas sanções: uma lista de vetos a negócios envolvendo a Venezuela.

Além disso, pode haver um maior isolamento da Venezuela na região, como o fim de relações diplomáticas e comerciais e a retirada de embaixadores de Caracas. O Peru, por exemplo, chamou seu embaixador em Caracas para consultas.

No entanto, há dúvidas se o constrangimento internacional poderá ter efeitos práticos, pois Maduro já lidou com isso em outras eleições. Em 2018, a oposição questionou a vitória de Maduro, que disputava a reeleição, e não o reconheceu como presidente.

Naquele ano, diversos países, incluindo Estados Unidos, Brasil e União Europeia, não reconheceram a vitória de Maduro.

Em seguida, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declarou como presidente interino. Ele foi reconhecido como presidente por vários países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, mas não conseguiu assumir de fato o controle do país. Maduro resistiu no poder, com apoio dos militares.

Em resposta, os Estados Unidos e a União Europeia aplicaram mais sanções contra a Venezuela. As medidas dificultaram a situação econômica do país e do governo Maduro, mas ele resistiu no poder.

Maduro tem apoio da Rússia e conseguiu manter negócios com a China, Irã e Cuba, o que ajuda o país a conseguir vender petróleo ao mercado externo e, assim, aliviar os efeitos das sanções.

Por que a oposição questiona o resultado na Venezuela?

A oposição disse que não conseguiu obter acesso aos dados completos da votação, como as atas de todas as seções eleitorais.

Líderes de oposição, como Maria Corina Machado, disseram que obtiveram cerca de 40% das atas e que, nelas, Edmundo González vence com 70% dos votos.

Houve muitos relatos de intimidação, com policiais ou homens armados tentando impedir que membros da oposição acompanhassem a contagem de votos nas seções eleitorais, algo que a lei venezuelana permite.

O que a oposição fará agora?

Edmundo González e Maria Corina Machado, os principais líderes da oposição, disseram ter vencido as eleições e que vão provar isso a partir da divulgação das atas detalhadas.

No entanto, não está claro se o CNE fará a divulgação desses dados, e nem como a oposição poderá pressionar o órgão a fazer isso.

Até a manhã desta segunda, a oposição não havia convocado protestos no país.

Quem reconheceu a vitória de Maduro?

Rússia, China, Cuba, Honduras, Nicarágua e Bolívia cumprimentaram Maduro publicamente pela vitória.

Quem não aceitou a vitória de Maduro?

Brasil, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Itália, Argentina, Chile, Uruguai, Panamá e Peru, entre outros, divulgaram notas pedindo transparência na divulgação dos resultados, sem reconhecer a vitória de Maduro.

Qual a posição do Brasil sobre a Venezuela?

Em nota na manhã desta segunda, 29, o Itamaraty disse que acompanha o processo com atenção e que aguarda a divulgação dos resultados detalhados da votação.

Com isso, o Brasil faz pressão sobre Maduro, por não reconhecer rapidamente o resultado divulgado por seu governo e cobrar publicamente os dados detalhados da votação, algo que o governo venezuelano não disse se irá fazer.

O que Maduro diz?

Maduro comemorou a vitória e disse que quer dar início a um "grande diálogo nacional" para buscar novos consensos, e que convocará todos os setores da economia e da política do país.

"Na Venezuela, haverá paz, estabilidade, respeito à lei e à Justiça", disse.