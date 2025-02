Principal alvo das tarifas sobre metais é a China, diz ex-assessora de comércio da Casa Branca

As tarifas sobre alumínio e aço impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são motivadas principalmente pela preocupação de que a China está inundando o mercado global e prejudicando a indústria americana, de acordo com uma ex-assessora de comércio da Casa Branca.

Neste mês, Trump assinou uma ordem impondo tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, independentemente de sua origem. Ele justificou a medida como necessária para fortalecer a produção nos EUA e gerar empregos. Essa decisão “reflete a preocupação de que as ações dos EUA até agora não foram suficientes para conter o excesso de capacidade nesses setores”, disse Kate Kalutkiewicz, que foi diretora sênior de política de comércio internacional no Conselho Econômico Nacional durante o primeiro mandato de Trump, à emissora canadense CBC.

"Elas (as tarifas) estão quase inteiramente relacionadas à China e às políticas e práticas não mercadológicas da China, que permitiram esse excesso global de oferta", acrescentou ela. As tarifas sobre metais devem entrar em vigor em 12 de março.

O governo Trump também aumentou a pressão sobre o México para que imponha suas próprias tarifas sobre importações da China, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg News. O Canadá já havia adotado tarifas de 25% sobre uma ampla gama de produtos de aço e alumínio chineses em outubro, também citando preocupações com o excesso de capacidade.

Kalutkiewicz, que agora lidera a área de comércio da consultoria McLarty Associates, adotou um tom mais otimista sobre o futuro da aliança comercial entre EUA, México e Canadá, que foi renegociada durante o primeiro mandato de Trump e transformada em lei em 2020.

"A relação econômica norte-americana é uma das mais, se não a mais, importante do mundo", disse ela", falou.

Segundo Kalutkiewicz, o objetivo de Trump ao impor “máxima pressão” sobre o Canadá e o México é garantir que os EUA obtenham as melhores condições no acordo comercial.

"Acredito que teremos uma discussão dinâmica sobre o futuro dessa relação. Mas me sinto bastante otimista em relação à sua natureza duradoura", disse.