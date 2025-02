EUA podem enfrentar estagflação e queda nas ações, diz Stifel

A economia dos Estados Unidos pode entrar em um período de leve estagflação no segundo semestre, segundo o estrategista-chefe da Stifel, Barry Bannister. Ele prevê uma queda de 10% no preço das ações e o S&P 500 fechando o ano em 5.000 pontos, quase 1.000 abaixo do nível atual.

A persistência da inflação elevada e a desaceleração do crescimento reduzem o poder de compra e afetam o consumo, que representa 70% do PIB americano. Em janeiro, os preços ao consumidor subiram 3%, acima da meta do Federal Reserve.

As políticas econômicas do presidente Donald Trump, como novas tarifas de importação, também preocupam investidores. A Stifel projeta que a inflação PCE ficará em 2,75% em 2025, dificultando cortes na taxa de juros pelo Fed.

"É um erro achar que a inflação voltará para 2%. Isso não vai acontecer sem uma recessão", disse Bannister ao Business Insider.

Com a inflação persistente, a queda na produtividade e a desaceleração dos salários reais, o Fed pode manter juros elevados, pressionando ainda mais a economia.