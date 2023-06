Primeira mina com poço ultraprofundo e escala ultralarga da China inicia construção

Foi iniciado hoje em Anshan, província de Liaoning, um projeto de minério de ferro de grandes proporções, realizado pela China Minmetals Chentai Gou. Weng Zuliang, presidente do conselho de administração da China Minmetals Corporation, afirmou que o investimento total no projeto de minério de ferro Chentai Gou é superior a 10 bilhões de iuanes (aproximadamente US$ 1,8 bilhão).

O projeto tem uma escala de concessão de 11 milhões de toneladas/ano para a primeira fase de produção e 4,7 milhões de toneladas/ano para o concentrado de minério de ferro, que é a primeira mina “double super” com poço ultraprofundo e mineração em escala ultragrande na China.

O início do projeto é de grande importância para a implementação de estratégias nacionais, a promoção do desenvolvimento de alta qualidade em Liaoning e o apoio da China Minmetals para reforçar e expandir as suas principais responsabilidades e negócios.

Foi revelado que a reserva de minério de ferro da China Minmetals Chentai Gou é superior a mil milhões de toneladas, que é uma mina subterrânea com 1 quilômetro de profundidade e uma capacidade de produção anual de 10 milhões de toneladas. O projeto foi classificado como um dos principais projetos da cidade de Anshan e da província de Liaoning, e é desenvolvido e explorado pela Minmetals Mining, uma filial da China Minmetals.

Projeto

O projeto de minério de ferro Chentai Gou adota o método de desenvolvimento conjunto de “eixo + rampa de fita + rampa auxiliar”, que foi pioneiro no transporte de fita de minas metalúrgicas com uma profundidade vertical de mais de 1.000 metros na China, resolvendo o problema de levantar grandes quantidades de minério de eixos de 1.000 metros de profundidade e melhorando muito a taxa de utilização de energia do levantamento de minério.

Entende-se que, após a entrada em funcionamento do projeto, a eficiência total da mão de obra na exploração mineira será próxima da melhor da indústria. O custo total do produto e o custo de fabricação do concentrado de minério de ferro são inferiores ao nível médio da indústria, e espera-se que sejam criados mais de 3 mil novos postos de trabalho.

O projeto de minério de ferro da China Minmetals Chentai Gou é considerao um importante apoio para manter a segurança da cadeia de abastecimento da indústria siderúrgica chinesa. Além disso, para aprofundar a cooperação entre as empresas centrais e Liaoning, o que é de grande importância para melhorar o sistema nacional de reserva estratégica de minério de ferro e garantir o desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade nacionais.

Fonte: China News