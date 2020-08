Presidente de Portugal socorre duas jovens de afogamento; veja vídeo

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, salvou duas jovens que estavam se afogando no mar, no sábado, 15. O presidente, de 71 anos, estava de férias na Praia de Alvor, na região do Algarve, quando percebeu que as meninas haviam caído do caiaque em que estavam em alto-mar.

“Aquelas duas jovens vinham de outra praia, e como aqui tem uma corrente muito forte foram arrastadas na direção desta praia [a do Alvo]. Seus caiaques viraram e elas engoliram muita água”, disse em entrevista a SIC TV.

O vídeo capturou o momento em que ele nadou no mar para resgatá-las. Outro homem, que já estava no local, tentou ajudar a virar o caiaque quando um homem em um jet ski também se aproximou para oferecer ajuda, conseguindo rebocar o caiaque de volta à praia.

O presidente ainda deixou um alerta para quem frequenta a praia neste verão: “Tenham cuidado, apesar de usarem coletes. E mesmo quem sabe nadar, está sempre sujeito a este tipo de situação”, concluiu.

Portugal continua fora da lista de países que o governo do Reino Unido isentou das restrições de quarentena. A economia do país depende fortemente da indústria do turismo, que foi impactada em larga escala pela pandemia do coronavírus.