Presidente da autoridade Palestina convoca eleições para o parlamento

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, convocou pela primeira vez eleições por sufrágio universal para a escolha dos membros do Conselho Nacional Palestino, o Parlamento da Organização para a Libertação da Palestina (OLP). A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 2, pela agência oficial palestina Wafa.

Abbas é presidente da Autoridade Palestina, que exerce administração limitada sobre áreas da Cisjordânia ocupada, e também lidera a OLP, coalizão de movimentos da causa palestina da qual não participam os grupos islamistas Hamas e Jihad Islâmica.

Segundo decreto assinado por Abbas, as eleições estão marcadas para 1º de novembro de 2026. De acordo com a Wafa, o pleito deverá ocorrer “em todos os locais onde for possível, tanto no interior quanto no exterior da Palestina, para garantir a maior participação possível”.

Até hoje, os integrantes do Conselho Nacional Palestino nunca haviam sido eleitos por voto popular. Tradicionalmente, os membros do órgão eram nomeados, em um modelo que refletia o papel histórico do conselho como um Parlamento no exílio da OLP.

O Conselho Nacional Palestino foi, por décadas, dominado pelo movimento Fatah, liderado por Abbas e cofundado pelo líder histórico palestino Yasser Arafat, morto em 2004. A convocação das eleições marca uma mudança inédita na forma de composição do principal órgão legislativo da OLP.

*Com informações da AFP