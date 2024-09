Prefeito de Nova York, Eric Adams, é indiciado em investigação de corrupção

O prefeito de Nova York, Eric Adams, foi indiciado em uma investigação de corrupção federal. Eleito com a promessa de combater o crime e trazer mais segurança para a cidade, Adams agora enfrenta acusações de envolvimento em um esquema de doações ilegais vindas do governo turco.

Pessoas familiarizadas com o caso confirmaram que a investigação envolve conspiração com um governo estrangeiro, o que torna o indiciamento ainda mais delicado, tanto no âmbito local quanto internacional. As informações são do The New York Times.

Embora o indiciamento tenha sido confirmado, os detalhes exatos das acusações permanecem sob sigilo. No entanto, a investigação, liderada pela procuradoria federal do Distrito Sul de Nova York e pelo FBI, está em andamento desde 2021 e se concentrou no suposto envolvimento de Adams em um esquema de financiamento ilegal, que teria beneficiado sua campanha à prefeitura.

A expectativa é que o caso seja detalhado nas próximas semanas, com impacto potencialmente devastador para a administração de Adams, que já vinha enfrentando uma série de investigações envolvendo altos funcionários de sua gestão.

Investigações focam em doações estrangeiras

A investigação sobre Eric Adams ganhou tração em 2021, quando as autoridades começaram a analisar a origem de doações feitas à sua campanha, principalmente provenientes de fontes estrangeiras. O foco principal da investigação é o suposto envolvimento do governo da Turquia, que teria feito doações irregulares para financiar a corrida de Adams à prefeitura de Nova York. Além disso, há acusações de que Adams teria pressionado autoridades do Corpo de Bombeiros da cidade a aprovarem rapidamente a construção de um novo consulado turco, mesmo com preocupações sobre a segurança da estrutura.

A situação se complicou quando o FBI realizou uma série de buscas e apreensões em propriedades ligadas a membros-chave da equipe de Adams. Uma dessas buscas aconteceu na residência de Brianna Suggs, principal arrecadadora de fundos da campanha do prefeito. Durante a operação, os agentes confiscaram computadores, celulares e documentos, incluindo um dossiê rotulado com o nome de Eric Adams. A ação trouxe a investigação à tona e gerou uma intensa especulação sobre o envolvimento direto do prefeito no esquema.

Além de Suggs, outros assessores próximos de Adams, como Rana Abbasova, diretora de protocolo do gabinete do prefeito, também foram alvos das investigações. Abbasova, que mantinha relações estreitas com a comunidade turca em Nova York, foi afastada de suas funções após alegações de que teria "atuado de maneira imprópria", de acordo com um porta-voz da prefeitura.

Impacto nas eleições

A acusação formal contra Eric Adams ocorre a poucos meses das primárias para a eleição municipal de Nova York, colocando em xeque sua tentativa de reeleição. Com um histórico de investigações e críticas crescentes à sua gestão, o futuro político de Adams parece cada vez mais incerto. A acusação de corrupção federal pode enfraquecer significativamente sua base de apoio, especialmente entre eleitores preocupados com questões éticas e de governança.

Ainda que Adams tenha declarado sua inocência, a acusação de envolvimento em um esquema de financiamento ilegal com um governo estrangeiro pode ser um golpe decisivo em sua carreira política. Além disso, a forma como ele e sua equipe lidarão com as investigações em andamento será fundamental para determinar se ele conseguirá se manter no cargo até o fim de seu mandato ou se será pressionado a renunciar antes do término.

Investigações em andamento

O indiciamento de Adams é apenas o mais recente de uma série de investigações que atingiram sua administração. Além da investigação federal sobre doações estrangeiras, outras operações envolveram figuras importantes de sua equipe de governo. Entre os alvos de investigações estão o comissário da polícia de Nova York, o chanceler das escolas da cidade e o vice-prefeito para segurança pública, cujos celulares foram apreendidos em investigações paralelas que também envolvem acusações de corrupção e má conduta administrativa.

Embora nenhum desses funcionários tenha sido formalmente acusado até o momento, as investigações contribuem para o clima de instabilidade na administração de Adams.