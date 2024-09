Após tentar se unir à UE, Turquia pede formalmente para se juntar aos Brics

A Turquia pediu formalmente para se juntar aos Brics, grupo formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. As informações são da Bloomberg.

A ideia do país é reforçar sua influência global e forjar novos laços além dos tradicionais aliados ocidentais. A visão da administração do presidente Recep Tayyip Erdogan é que o centro geopolítico "está se afastando das economias desenvolvidas".

O novo impulso diplomático do país reflete suas aspirações de cultivar laços com todos os lados em um mundo multipolar, ao mesmo tempo em que cumpre suas obrigações como um membro-chave da Organização do Tratado do Atlântico Norte, segundo fontes disseram à Bloomberg.

Esse pedido da Turquia de se juntar aos Brics veio depois de inúmeras tentativas fracassadas de adesão à União Europeia. A rixa piorou após Erdogan manter laços com Putin mesmo com a guerra da Ucrânia em curso.

"A Turquia pode se tornar um país forte, próspero e eficaz se melhorar suas relações com o Oriente e o Ocidente simultaneamente", disse Erdogan em Istambul no fim de semana. "Qualquer método diferente deste não beneficiará a Turquia, mas a prejudicará."

Os Brics ganharam quatro novos membros no início deste ano, quando Irã, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e o Egito se juntaram às suas fileiras. A Arábia Saudita foi convidada a se juntar,

A ampliação do grupo pode ser discutida durante uma cúpula em Kazan, Rússia, de 22 a 24 de outubro. Malásia, Tailândia e o aliado próximo da Turquia, Azerbaijão, estão entre outros países que desejam se juntar.