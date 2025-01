Posse de Trump: eventos começam neste sábado; veja agenda completa

A posse de Donald Trump como presidente dos EUA terá eventos em Washington ao longo de quatro dias. A agenda começa já neste sábado, 18, e se estende até terça-feira, 21.

No sábado, Trump participará de uma recepção e um jantar em seu campo de golfe em sterling, nos arredores de Washington. Haverá, ainda, uma queima de fogos de artifício em sua homenagem.

Também no sábado, haverá uma série de bailes em homenagem à posse. Trump poderá comparecer a alguns deles. Um destes eventos, o baile dos hispânicos, deverá ter a presença do presidente argentino Javier Milei.

No domingo, Trump começará o dia em um evento no cemitério de Arlington, onde colocará flores na tumba do soldado desconhecido. De tarde, fará um comício na Capitol One Arena, em Washington. Ao fim do dia, participará de um jantar e também deve discursar.

Como será o dia da posse de Trump

Na segunda-feira, 20, Trump irá a uma cerimônia na igreja de St. Johns, em frente à Casa Branca, pela manhã. Em seguida, tomará um chá na Casa Branca e depois segue para a cerimônia de posse, no Capitólio, marcada para 12h (14h em Brasília).

A cerimônia seria feita do lado de fora do Congresso, ao ar livre, mas foi transferida para o interior do prédio por conta de uma tempestade de frio em Washington. As temperaturas poderão atingir -12º C na segunda-feira

Após fazer juramento e ser empossado, Trump fará um discurso. Em seguida, ele terá um almoço e faria uma revista das tropas e um desfile pela avenida Pensilvânia. Não está claro se o desfile ocorrerá. Ele prometeu encontrar apoiadores na Capitol One Arena após a posse.

Depois disso, ele irá para a Casa Branca, onde passará a morar e trabalhar. Ao chegar, Trump deverá assinar uma série de ordens executivas, especialmente em relação a tarifas de importação e restrições à imigração.

De noite, Trump deverá ir a ao menos três bailes em homenagem à posse, onde encontrará empresários e chefes de estado que vieram para o evento.

A lista de eventos oficiais da posse termina na terça de manhã, com uma cerimônia religiosa.