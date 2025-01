Posse de Trump terá mudança de local por causa do frio em Washington

A cerimônia de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos será feita do lado de dentro do Congresso, e não do lado de fora, como é tradição, por conta de uma forte onda de frio em Washington.

"A previsão do tempo para Washington DC, com os ventos, poderá levar as temperaturas para recordes baixos severos. Eu não quero ver as pessoas se machucarem. São condições perigosas para as dezenas de milhares de policiais, equipes de resgate e as centenas de milhares de apoiadores que estarão do lado de fora por muitas horas", disse Trump, ao anunciar a mudança, na rede social Truth Social.

Com isso, a cerimônia e o discurso de posse serão feitas na Rotunda do Congresso. Não está claro se as áreas do lado de fora do Congresso ficarão fechadas ao público. A cerimônia de posse será transmitida ao público na Capitol One arena. Trump prometeu ir até lá após tomar posse.

O último presidente a tomar posse do lado de dentro do Congresso foi Ronald Reagan, ao iniciar seu segundo mandato, em 1985. Na ocasião, também houve uma forte tempestade de frio.

A previsão do tempo aponta que as temperaturas poderão chegar a -12º C negativos na segunda-feira, 20. Trump tomará posse ao meio-dia. Ele prestará juramento frente aos presidentes da Câmara, do Senado e da Suprema Corte.