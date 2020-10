Portugal anuncia lockdown parcial, incluindo em Lisboa e Porto

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou neste sábado (31) novas medidas de confinamento parcial para conter a propagação da covid-19 no país.

As novas restrições começam a valer na quarta-feira, 4 de novembro, e serão aplicadas em 121 municípios, incluindo Lisboa e Porto. No total, cerca de 7,1 milhões de pessoas devem ser afetadas – ou 70% da população.

Com as novas medidas, estabelecimentos comerciais não poderão funcionar depois das 22 horas (ou 22h30 para os restaurantes) e feiras e mercados de rua ficarão fechados.

O home-office será obrigatório para todos que puderem trabalhar em casa, e quando isso não for possível as empresas devem reduzir a jornada de trabalho. A população deverá evitar circular pelas ruas e eventos com mais de cinco pessoas estão proibidos.

“Se fizermos tudo bem hoje, não teremos de fazer nada mais tarde para ter um Natal tranquilo”, disse Costa em entrevista a jornalista, de acordo com o jornal português Público.

A decisão de Portugal acontece após uma série de países da Europa voltarem a decretar quarentena em meio a uma escalada do número de novos casos de covid-19, incluindo a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha.

Neste sábado, o Reino Unido também decretou uma nova quarentena em todo o território nacional. A preocupação dos governos é com a capacidade do sistema de saúde de tratar o grande número de pacientes, daí a necessidade de conter a propagação do vírus.