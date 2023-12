Plano de austeridade: Argentina anuncia 'sanções severas' e toma medidas para limitar protestos

"Hoje à tarde, às 16h45, o Ministro da Segurança anunciará o protocolo para a manutenção da ordem pública, diante do bloqueio das estradas, que incluirá sanções severas para aqueles que impedirem a livre circulação: aqueles que cortam, aqueles que transportam, aqueles que organizam e aqueles que financiam", disse o porta-voz. O anúncio oficial foi feito após a reunião do gabinete na Casa Rosada.

A conferência, de duração muito curta, ocorreu em um contexto no qual várias organizações sociais estão começando a tomar medidas para protestar contra as diretrizes do Ministro da Economia, Luis Caputo, com relação à remoção dos subsídios aos serviços . Minutos antes de Adorni começar a falar, o chefe da Frente De Lucha Piquetero, Eduardo Belliboni, solicitou uma reunião com o Secretário da Criança e da Família, Pablo de la Torre, "para tratar de questões sociais que se agravaram nos últimos dias com o aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade".

"Não recebemos os alimentos nos refeitórios sociais prometidos pela administração anterior e, de acordo com o ex-secretário Javier García, isso fazia parte da transição com a administração atual e deveria ter começado a ser implementado nesta semana; no entanto, isso não foi cumprido. Também estamos preocupados com o anúncio de que os programas Potenciar Trabajo serão congelados em seu nível atual, pois em poucas semanas eles serão pulverizados e deixarão mais de um milhão de pessoas sem uma renda essencial para a alimentação diária", acusou o líder sindical.

Aumento do salário mínimo vital e móvel

Enquanto isso, o Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD), liderado pelo histórico piqueteiro Raúl Castells, reuniu-se na terça-feira na porta do antigo Ministério do Trabalho - agora Ministério - com uma exigência: aumentar o salário mínimo vital e móvel para 350.000 pesos, o que implicaria um aumento nos planos sociais vinculados a essa fórmula. Uma novidade do protesto, o primeiro do mandato do novo presidente, foi o fato de que a Avenida Alem, no número 600, não foi bloqueada e os manifestantes, que não passavam de uma centena, foram posicionados apenas na calçada, sem bloquear a circulação de carros.

O protesto durou até que um incêndio no prédio ao lado da Secretaria do Trabalho obrigou os manifestantes a deixarem a área. Em seguida, eles se deslocaram para os portões da Casa Rosada, na Balcarce 50.

"Nos últimos 30 dias, os aumentos já estão entre 50 e 100%", apontou Castells em frente à pasta que agora está sob a órbita do novo superministério do Capital Humano, chefiado por Sandra Pettovello. "Pedimos uma delegação de oito pessoas, eles propuseram uma delegação de três e nós propusemos uma delegação provisória de cinco. Agora eles vão nos atender", disse o piqueteiro, referindo-se às negociações.

O anúncio de Adorni também está de acordo com o que o novo chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Jorge Macri, disse quando apresentou seus novos chefes de segurança, Waldo Wolff e Diego Kravetz. "Não deve haver crianças nas passeatas. Não há razão para que a vida de menores seja colocada em risco, expondo-os a possíveis episódios de violência. Os grupos que levarem menores de idade para as passeatas serão denunciados criminalmente", explicou como medida para tentar conter o número de piquetes.