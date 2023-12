Javier Milei é contra bancos centrais e a favor do bitcoin: o que pode mudar na Argentina?

A vitória de Javier Milei nas eleições argentinas do último mês para o cargo de presidente do país fez com que muitos se questionassem qual será o futuro monetário e econômico do país. O político autodeclarado "ultraliberal" já havia declarado ser contra os bancos centrais e a favor do bitcoin. Quando eleito, o preço de uma criptomoeda ligada ao dólar disparou.

Será que assim como em El Salvador, a Argentina pode adotar o bitcoin como moeda oficial? Entenda tudo sobre o posicionamento de Javier Milei em relação ao bitcoin e às criptomoedas:

