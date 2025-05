PIB dos EUA recua 0,2% no 1º trimestre, o primeiro desde 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos se contraiu 0,2% no primeiro trimestre de 2025, a ritmo anualizado, segundo dado revisado publicado pelo Buró de Análisis Económico (BEA). Este resultado confirma o primeiro retrocesso da maior economia mundial desde 2022 e reflete os efeitos das políticas do presidente Donald Trump.

A queda do PIB no período entre janeiro e março ocorreu principalmente por um aumento significativo das importações e uma redução do gasto público. A variação intertrimestral também foi revisada levemente para cima, ficando abaixo de 0,1%.

Esse desempenho contrasta com o crescimento de 2,4% registrado no quarto trimestre de 2024, motivado em parte por um aumento dos estoques em antecipação às políticas tarifárias de Trump, que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro.

As importações cresceram 42,6% nos três primeiros meses do ano, um ponto percentual e três décimos a mais em relação à primeira estimativa divulgada em 30 de abril.

Por outro lado, a contração foi parcialmente compensada por aumentos no investimento, no consumo e nas exportações.

O gasto das famílias, que representa cerca de dois terços da economia americana, avançou 1,2%, seis décimos a menos em comparação ao dado inicial. A investimento privado nacional aumentou 24,4%, superando em dois pontos e meio a cifra preliminar.

As exportações também cresceram 2,4%, seis décimos a mais que a estimativa inicial, enquanto o retrocesso do gasto público foi reduzido pela metade nesta revisão, ficando em 0,7%, fator que contribuiu para a revisão para cima da contração do PIB no primeiro trimestre.