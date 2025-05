Peru anuncia criação de 'rota turística' do papa Leão XIV

O governo do Peru promoverá a criação da "Rota Turística do Papa Leão XIV", em um "esforço coordenado" com os governos regionais e locais do norte do país, segundo afirmou nesta quinta-feira, 15, a ministra do Comércio e Turismo, Desilú León.

A ministra destacou que, após uma reunião de trabalho com autoridades do Ministério da Economia e Finanças e governos regionais e locais do departamento de Lambayeque, foi decidida "a rápida implementação" da nova rota turística na região onde o papa Leão XIV atuou como missionário.

Embora Robert Prevost tenha nascido nos Estados Unidos, realizou seu trabalho pastoral por décadas no Peru, principalmente em cidades nas regiões de Piura, La Libertad e Lambayeque, bem como na província portuária de Callao, em Lima.

Prevost obteve a nacionalidade peruana em 2015 após ser nomeado bispo de Chiclayo, capital de Lambayeque, pelo então papa Francisco.

"Como é bem sabido, o papa Leão XIV tem uma ligação muito especial com Lambayeque, uma região que agora se tornará um destino de turismo religioso nacional e internacional", disse León após o encontro com autoridades locais e regionais.

Seu gabinete explicou em um comunicado que a nova rota "nos permitirá diversificar a oferta turística e impulsionar o turismo religioso como um motor do desenvolvimento local".

Para isso, o projeto pretende incluir locais considerados “de alto valor histórico e espiritual”, como a Catedral de Chiclayo, o Convento de San Agustín, na localidade de Saña; o Santuário do Divino Menino do Milagre, na cidade de Eten; e o Santuário da Cruz de Chalpón, no distrito de Motupe.

Festas religiosas locais, como a celebração de Jesus de Nazaré Cativo e da Santíssima Cruz, também serão promovidas, assim como outras atrações turísticas em Lambayeque serão fortalecidas, como o Museu Túmulos Reais de Sipán, as pirâmides de Túcume e o Santuário Histórico Bosque de Pómac.

León ressaltou que o turismo religioso atrai mais de 330 milhões de pessoas por ano no mundo todo e representa quase 20% do turismo global, uma tendência que não é estranha ao Peru, já que o país sedia grandes festivais como o Senhor dos Milagres em Lima, a Virgem da Candelária em Puno, a Semana Santa em Ayacucho e a Santíssima Cruz de Motupe em Lambayeque.