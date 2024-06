Pequeno município no leste da China desenvolve indústria panificadora bilionária

O pequeno município de Zixi, em Fuzhou, na província de Jiangxi, habitado por 100 mil pessoas no leste da China, é considerado o condado do pão no país. Com uma indústria panificadora cuja produção anual chega perto de RMB 30 bilhões (cerca de US$ 4,14 bilhões), já incubou uma série de marcas de padarias conhecidas, como Bao’s Pastry e Zankee.

O desenvolvimento inicial da indústria panificadora em Zixi dependeu fortemente da expertise e influência de empreendedores locais, como Zhang Xiewang, que usou o treinamento como padeiro que recebeu durante o período militar para aplicar em seu negócio junto do amigo Hong Tao. Os dois levantaram cerca de RMB 10.000 (aproximadamente R$ 7,4 mil) e abriram a primeira padaria em Yingtan, província de Jiangxi.

Depois de enfrentar os desafios de iniciar um novo negócio, seu empreendimento começou a prosperar. Então, eles voltaram para sua cidade natal, para abrir mais padarias.

Com seu sucesso, amigos e parentes começaram a se interessar pelo negócio e a buscar experiências de administrar um negócio de padaria bem-sucedido. A dupla, então, transmitiu seus conhecimentos e habilidades, fazendo com que a indústria de pão se multiplicasse. Em questão de poucos anos, eles haviam orientado e treinado mais de 100 aprendizes, sendo os pais de Bao Caisheng, fundador da agora famosa Bao’s Pastry. Desde então, a marca passou a se espalhar por todas as partes da China.

A rede já treinou cerca de 40 mil padeiros nos últimos 30 anos e abriu 16 mil padarias em todo o país.

Inicialmente, os padeiros de Zixi operavam padarias familiares, que eram relativamente fáceis de estabelecer. No entanto, posteriormente enfrentaram uma série de desafios, incluindo dificuldades para obter financiamento, adquirir habilidades de panificação e gerar lucros.

“Para a indústria prosperar, ir sozinho não é viável”, disse Xu Quanlong, que expandiu seu negócio de padaria para Hangzhou, na província de Zhejiang, e Kaifeng, na província de Henan. A convite dos departamentos relevantes do condado de Zixi, ele fundou um centro de treinamento de padeiros, onde treinou mais de 10 mil pessoas até o momento.

Zixi adotou medidas estratégicas para impulsionar o crescimento de sua indústria panificadora, incluindo convidar empreendedores bem-sucedidos que haviam se aventurado a estabelecer centros de treinamento no condado, formular padrões da indústria e incentivar instituições financeiras a fornecer “empréstimos de padaria” e outros produtos e serviços financeiros para pequenas e microempresas.

A indústria panificadora se tornou um motor-chave para o desenvolvimento da economia local e foi estabelecido um escritório dedicado ao desenvolvimento da indústria panificadora para implementar sistematicamente uma série de medidas de apoio. “Nos últimos anos, os produtos de padaria de marca se tornaram predominantes no mercado. Para abraçar melhor essa tendência, precisamos concentrar nossos esforços”, disse Zeng Changhua, chefe do escritório de desenvolvimento da indústria panificadora local.

Nos últimos anos, Zixi tem explorado uma abordagem de desenvolvimento baseada em clusters para sua indústria panificadora. Após o “Pão de Zixi” ter sido aprovado como uma marca coletiva em 2018, uma empresa de desenvolvimento de tecnologia de padarias foi estabelecida no condado para avançar no desenvolvimento e operações da marca.

“A abordagem de desenvolvimento baseada em clusters e aglomerações permite não apenas um fornecimento eficiente, mas também um melhor controle de custos e qualidade”, disse Zeng. “Com a capacidade de melhorar a qualidade do produto, estamos confiantes no desenvolvimento de nossa marca.”

Aproveitando o suporte de dados, a indústria panificadora de Zixi está inovando em um sistema integrado que combina plataformas online, lojas de varejo, serviços ao cliente e logística moderna para melhorar a cadeia de suprimentos e as capacidades de serviço por meio de atualizações inteligentes. “O negócio de padarias em Zixi cresceu de algo insignificante para uma grande indústria. Inicialmente impulsionado por nossos conterrâneos, e posteriormente expandido por meio de serviços públicos e um ambiente institucional favorável”, disse Zeng ao People’s Daily.

“Agora, com a indústria panificadora como espinha dorsal, nosso objetivo é explorar sinergias com a produção agrícola orgânica, turismo cultural e outras indústrias relacionadas”, observou Zeng.