Paraguai indicia Peña e pede prisão preventiva de ex-presidente

O Ministério Público do Paraguai indiciou neste sábado, 7, o ex-presidente Santiago Peña e solicitou sua prisão preventiva por suspeita de responsabilidade no escândalo do Ueno Bank. As informações são da AFP.

A crise bancária levou à destituição de Peña na sexta-feira, após protestos que reuniram multidões de correntistas.

Em entrevista coletiva, a procuradora Nancy Salomón anunciou a apresentação da acusação e afirmou que os crimes atribuídos ao ex-presidente são “lesão de confiança e administração em proveito próprio”.

O Ministério Público também pediu a prisão preventiva e a indisponibilidade de bens de Peña e do ex-presidente do Banco Central do Paraguai , Carlos Carvallo.

Carvallo foi indiciado pelos mesmos crimes e tem comparecimento à Procuradoria previsto para a tarde deste sábado.