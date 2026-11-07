Paraguai indicia Peña e pede prisão preventiva de ex-presidente

Santiago Peña foi preso após sofrer impeachment no Paraguai (AFP/AFP Photo)
Redação Exame
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 17h01.
O Ministério Público do Paraguai indiciou neste sábado, 7, o ex-presidente Santiago Peña e solicitou sua prisão preventiva por suspeita de responsabilidade no escândalo do Ueno Bank. As informações são da AFP.A crise bancária levou à destituição de Peña na sexta-feira, após protestos que reuniram multidões de correntistas.
Em entrevista coletiva, a procuradora Nancy Salomón anunciou a apresentação da acusação e afirmou que os crimes atribuídos ao ex-presidente são “lesão de confiança e administração em proveito próprio”.O Ministério Público também pediu a prisão preventiva e a indisponibilidade de bens de Peña e do ex-presidente do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo.
Carvallo foi indiciado pelos mesmos crimes e tem comparecimento à Procuradoria previsto para a tarde deste sábado.