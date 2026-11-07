Peru proíbe eletrônicos, maquiagem e cabelo longo nas escolas

A presidente do Peru, Keiko Fujimori, assinou neste sábado, 7, um decreto que estabelece novas regras de disciplina nas escolas do país. As medidas incluem expulsão em casos graves de violência e restrições ao uso de aparelhos eletrônicos, maquiagem e cabelos longos nas salas de aula. As informações são da agência EFE.

A assinatura ocorreu durante uma cerimônia no colégio Alfonso Ugarte, no distrito de San Isidro, em Lima. Segundo Fujimori, o objetivo é restabelecer a ordem no ambiente escolar.

“Para nós, é fundamental que a ordem volte às salas de aula, porque o que uma criança aprende desde pequena servirá como regra quando for adulta e no futuro”, afirmou.

A presidente disse que todos os países têm regras, limites, direitos e restrições. “Se isso não for aprendido desde pequeno, na vida adulta será tarde demais”, declarou.

O ministro da Educação, José Antonio Chang, afirmou que o decreto prevê medidas disciplinares para infrações de diferentes níveis de gravidade, que podem resultar na expulsão do estudante.

Segundo ele, os princípios de disciplina e ordem foram confundidos nos últimos anos. A assinatura, afirmou, marca “o retorno da disciplina às escolas do país”.

Quais restrições serão adotadas nas escolas

Fujimori havia anunciado as medidas em 12 de outubro. Na ocasião, informou que o governo adotaria regras para combater o bullying e expulsar alunos envolvidos em violência, além de restringir maquiagem, cabelos longos ou tingidos e aparelhos eletrônicos nas aulas.

A presidente afirmou que as autoridades não vão tolerar bullying, violência ou assédio sexual. Também pediu aos estudantes que denunciem esses casos às autoridades educacionais, para permitir a atuação imediata do Ministério Público e da Polícia Nacional.

Ao detalhar as exigências de apresentação pessoal, Chang citou a proibição de maquiagem, unhas pintadas e cabelos excessivamente longos ou tingidos. Disse ainda que as saias dos uniformes deverão ter “uma medida adequada”.

Segundo o ministro, essas regras de apresentação valerão para todas as escolas públicas. As instituições privadas poderão definir suas próprias normas internas.

Fujimori também anunciou que o governo incentivará a leitura nas salas de aula e durante as férias, além de levar internet via satélite a todas as escolas do país.

“Queremos estar na vanguarda e demonstrar que o Peru tem uma grande educação. Para isso, também incorporaremos internet via satélite a todas as escolas do Peru”, afirmou.

O que motivou o anúncio das medidas

As mudanças foram anunciadas após a repercussão de uma denúncia de suposto estupro de um estudante de 16 anos por colegas, divulgada em 15 de setembro.

Depois da denúncia, um tribunal de Lima determinou quatro meses de internação preventiva para seis adolescentes do colégio Liceo Naval Almirante Guise, então administrado pela Marinha de Guerra.

O governo ordenou a reorganização da escola e transferiu sua gestão ao Ministério da Educação até o próximo ano.

Segundo Chang, a mudança permitiu recuperar “a ordem e a disciplina” na instituição.