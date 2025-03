Papa Francisco tem noite tranquila, mas Vaticano mantém cautela sobre saúde

O Papa Francisco passou a noite bem e dormiu sem intercorrências, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé na manhã desta segunda-feira, 3. Apesar da melhora, o quadro de saúde do pontífice ainda exige atenção, e o Vaticano mantém o prognóstico reservado.

No boletim divulgado no domingo, 2, o Vaticano informou que a condição clínica do Papa permaneceu estável ao longo do dia e que ele não precisou de ventilação mecânica não invasiva , mas segue recebendo oxigenoterapia de alto fluxo.

O líder da Igreja Católica está sem febre e alterna momentos de descanso e oração. Pela manhã, celebrou missa com a equipe médica que o acompanha no hospital.

Apesar da evolução positiva, o Vaticano reforçou que a crise de broncospasmo registrada na última sexta-feira não deixou consequências diretas, mas ainda há risco de complicações, o que justifica a manutenção da internação e da cautela médica .

Problemas de saúde

O jesuíta, que é Papa desde 2013, sofreu inúmeros problemas de saúde nos últimos anos, desde uma cirurgia de cólon em 2021 até uma operação de hérnia em 2023 e dores que o levam a usar uma cadeira de rodas.

Mas, com 17 dias, essa é a hospitalização mais longa e mais grave de seu Papado, gerando uma preocupação generalizada sobre sua saúde e seu futuro à frente da Igreja. No último fim de semana, o Vaticano informou que o Pontífice estava em uma condição “crítica” depois de sofrer um ataque respiratório grave e precisar de transfusões de sangue.

Seguiu-se uma série de melhoras graduais, mas na sexta-feira Francisco “apresentou uma crise isolada de broncoespasmo que levou a um episódio de vômito com inalação e uma piora súbita do quadro respiratório”, disse o Vaticano.

No sábado, o Vaticano disse que não houve repetição dessa crise e que ele estava em uma condição “estável”.

Os parâmetros hemodinâmicos do papa — aqueles relacionados ao fluxo sanguíneo — também estavam estáveis, e ele não apresentava a alta contagem de glóbulos brancos que geralmente indica uma infecção, disse o Vaticano.