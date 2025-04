Papa Francisco comparece de surpresa à Basílica de Santa Maria Maior para rezar

O papa Francisco deixou novamente sua residência no Vaticano, onde se recupera de uma grave infecção respiratória que o manteve hospitalizado por 38 dias, e fez neste sábado uma aparição surpresa na Basílica Romana de Santa Maria Maior.

"No início desta tarde, o Papa Francisco chegou à Basílica de Santa Maria Maior e, na véspera do Domingo de Ramos e da Semana Santa, parou para rezar diante do ícone da Virgem Maria, Salus Populi Romani", disse o Vaticano em um breve comunicado.

O pontífice, de 88 anos, apareceu em uma cadeira de rodas, usava cânulas nasais para receber oxigênio e estava vestido com o hábito papal branco, além de carregar uma oferenda floral, de acordo com imagens divulgadas da visita.

O líder religioso é muito devoto do ícone Salus Populi Romani, que ele sempre visita após suas viagens, como fez em 23 de março, quando saiu do hospital e, de surpresa, a carreata em que o pontífice viajava desviou de seu caminho para chegar a Santa Maria Maior.

Essa é a mais recente aparição surpresa do papa durante sua convalescença na Casa Santa Marta, sua residência, onde os médicos estimaram que ele deveria permanecer por pelo menos dois meses em repouso e com poucas visitas para garantir sua recuperação.

No entanto, na última semana, papa Francisco deixou a casa em várias ocasiões, o que sugere que a saúde do pontífice está melhorando.

Na última quinta-feira, o papa apareceu de calça escura, camiseta e poncho na Basílica de São Pedro, que ele também percorreu em cadeira de rodas para observar a restauração da área da Cátedra e rezar no túmulo de Pio X.

O rei britânico Charles III e a rainha Camilla, que estavam de viagem pela Itália, também fizeram uma visita não anunciada na quarta-feira passada, embora o encontro oficial tenha sido cancelado devido à saúde do papa.

Antes, o pontífice também havia reaparecido de surpresa no domingo passado, no final da Missa do Jubileu para os doentes, para dar uma bênção e saudar os fiéis.