ONU repreende 'objetos inofensivos' sendo usados como explosivos após ataque no Líbano Afirmação é feita após a explosão simultânea de dispositivos de comunicação do grupo islamita Hezbollah no Líbano

Volker Türk condena ataques no Líbano com uso de explosivos disfarçados, chamando-os de crime de guerra (AFP Photo)