Ônibus desgovernado invade praia em Montevidéu e deixa 15 feridos; vídeo

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, seis delas gravemente, após um ônibus que transporte público descontrolado saiu da avenida por onde circulava, atravessou a calçada e foi parar em uma praia de Montevidéu, segundo informaram as autoridades locais. O incidente, cujas causas estão sendo investigadas, ocorreu às 7h26 no bairro nobre de Pocitos, indicou a Prefeitura de Trouville. A polícia costeira da região ajudou no socorro às vítimas.

Segundo a imprensa local, um ônibus da linha 121 da empresa Cutcsa cruzou o muro de contenção da calçada “correndo contra a praia de Pocitos, terminando na beira da água” do Rio de la Plata.

“A hipótese utilizada neste momento é que o veículo teve perda de freio”, disse o porta-voz da Marinha Nacional, Alejandro Pérez, aos repórteres. O condutor é um dos feridos em estado mais graves “porque foi atirado contra o parabrisas”, acrescentou.

Ómnibus de #Cutcsa,línea 121 con pasaje a bordo, despistó y terminó sobre el mar en #Pocitos, Montevideo. 16 personas resultaron heridas, algunas con lesiones de consideración, entre ellas, el chofer. Ampliaremos pic.twitter.com/T06qCQPPPH — Semanario La Prensa (@slaprensa) October 26, 2024

Todos os feridos estavam no ônibus e foram levados para diversos hospitais. “Há seis pessoas gravemente feridas, seis pessoas levemente feridas e três pessoas com alguns hematomas”, disse o porta-voz do Ministério Público, Javier Benech, aos jornalistas.

Ele acrescentou que o promotor Leonardo Morales, encarregado da investigação, ordenou a realização de todas as investigações do caso, inclusive os freios do veículo, e a coleta de depoimentos das pessoas que estavam no local naquele momento. Pérez disse que a Divisão de Inteligência da Prefeitura Naval Nacional e da Polícia Científica trabalhava no local para entender o que houve.