Ônibus cai em abismo no sudoeste da Colômbia e deixa 12 mortos e 30 feridos

Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas após um ônibus de turistas cair em um precipício na Rodovia Pan-Americana, no sudoeste da Colômbia. De acordo com a polícia colombiana, o acidente ocorreu na área conhecida como El Placer, no município de Tangua, departamento de Nariño, próximo à fronteira com o Equador. O veículo transportava 42 pessoas e caiu de uma altura de cerca de 150 metros no quilômetro 35 do trecho entre Pasto, capital de Nariño, e Rumichaca.

O ônibus fazia o trajeto entre Cali, capital de Valle del Cauca, e Ipiales, transportando turistas que visitariam o famoso Santuário de las Lajas. Esse santuário, situado a uma altitude de 2.900 metros, é dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Las Lajas e está localizado no cânion do Rio Guáitara, a cerca de 7 quilômetros da fronteira com o Equador.

Equipes de resgate atuaram na remoção das vítimas e encaminharam os feridos para hospitais em Pasto e Ipiales. Segundo o Corpo de Bombeiros de Ipiales, as condições adversas da estrada podem ter contribuído para o acidente.

Autoridades e investigações

O presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentou a tragédia em sua conta na rede social X. “Temos um desastre rodoviário em Nariño. Um ônibus turístico particular saiu da estrada. Até agora, 11 mortos. Lamentável. A polícia está à frente da operação de emergência”, afirmou o chefe de Estado.

As autoridades investigam as possíveis causas do acidente, incluindo condições climáticas adversas, falhas mecânicas e o estado da rodovia. O caso ressalta a importância de melhorias na infraestrutura viária da região.