Onda de calor impacta serviços em toda a Europa e deve continuar até quinta-feira

Escolas, serviços de urgência, sistemas de transporte e até o torneio de tênis de Wimbledon foram afetados pela onda de calor que atinge a Europa, provocada por um anticiclone vindo da África. As temperaturas ultrapassam os 40 °C, principalmente nos países do sul do continente.

O chamado efeito cúpula de calor, que aprisiona o ar quente próximo ao solo e impede que ele se dissipe mesmo durante a noite, mantém meia Europa em alerta, com noites tropicais (acima de 20 °C) e noites equatoriais (acima de 25 °C). A expectativa de trégua, antes prevista para terça-feira, foi adiada para pelo menos quinta-feira.

As autoridades reforçaram as orientações à população, especialmente aos grupos mais vulneráveis, para que evitem a exposição solar nas horas mais quentes, mantenham-se hidratados e usem roupas leves.

Ainda assim, o cotidiano segue ativo nas cidades, com turistas e moradores enfrentando o calor em espaços públicos, em busca de fontes de água e sombras.

Alertas máximos em Portugal e Itália

Os serviços meteorológicos de Portugal e Itália decretaram alerta vermelho em diversas regiões, o que indica risco extremo.

Em Portugal, sete distritos, incluindo Lisboa, estão em alerta. A capital deve registrar 41 °C nesta segunda-feira, 30, enquanto Beja, no Alentejo, pode atingir 44 °C, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Itália, 20 cidades estão em alerta vermelho, com destaque para as regiões de Lombardia, Emília-Romanha e Vêneto, onde as máximas devem superar os 40 °C, de acordo com o portal especializado ilmeteo.it. Em áreas como Sardenha, Toscana, Úmbria e Lácio, a umidade elevada aumenta a sensação térmica.

As chamadas para os serviços de emergência devido ao calor aumentaram 4% na última semana.

Espanha segue em alerta

A Espanha seguirá sob efeito da onda de calor até quinta-feira, 4, com máximas entre 36 °C e 38 °C em amplas áreas da península e das ilhas Baleares, podendo atingir 42 °C a 43 °C nos vales do Guadalquivir e do Guadiana, no sul.

Apenas o norte peninsular terá queda significativa nas temperaturas na metade da semana. O restante do país seguirá com calor intenso, além da possibilidade de tempestades em regiões montanhosas do norte e leste. As noites tropicais devem persistir, especialmente no centro, sul e no Mediterrâneo.

“Fenômenos sem precedentes” na França

A ministra da Transição Ecológica da França, Agnès Pannier-Runacher, classificou os atuais episódios de calor como “fenômenos sem precedentes”. Escolas foram fechadas por recomendação do Ministério da Educação, e o Ministério da Saúde ativou um número gratuito com orientações.

As máximas previstas variam entre 37 °C e 40 °C, com pico esperado na terça e quarta-feira. Dos 100 departamentos franceses, 84 estão em alerta laranja, com noites tropicais de até 24 °C.

Transportes lentos e alerta em Wimbledon

O Reino Unido, especialmente Londres, pode registrar 34 °C, encerrando o mês de junho mais quente da história. Os trens estão operando com restrições de velocidade por risco de superaquecimento dos trilhos.

O calor coincide com o início do torneio de Wimbledon, onde longas filas se formaram. Segundo a BBC, se os termômetros atingirem 34 °C, será a edição mais quente já registrada. Está em vigor a “regra do calor”, que permite pausa de 10 minutos a jogadores caso a temperatura ultrapasse 30,1 °C.

A Alemanha também enfrenta calor intenso, com destaque para as regiões de fronteira com a França, oeste e sudoeste do país. A temperatura pode chegar a 39 °C na quarta-feira, com noites acima de 20 °C.

Suíça registra recorde de altitude da linha de 0 °C

A Suíça enfrenta sua primeira onda de calor com máximas de 30 °C de dia e 20 °C à noite, principalmente nas regiões baixas, como o entorno do Lago Lemán. Em Genebra, idosos têm acesso gratuito a piscinas e salas de cinema.

O serviço meteorológico suíço alertou para um recorde de altitude da linha de 0 °C, agora em 5.200 metros, superando os 4.912 metros registrados em 2017.

Outros países também em alerta

Na Bélgica, o último 13 de junho foi o mais quente já registrado no país, com 31,5 °C, superando o recorde anterior de 2006. Nesta semana, as temperaturas podem chegar a 40 °C na quarta-feira, voltando a abaixo de 30 °C nos dias seguintes.

Na República Tcheca, os termômetros ultrapassam 30 °C durante o dia e não baixam de 20 °C à noite. Na Áustria, o pico de calor está previsto para quinta-feira, 4, com 38 °C, especialmente no leste.

Na Grécia, o calor dos últimos dias, que chegou a 43,2 °C, diminuiu, mas o risco de incêndios florestais permanece alto, principalmente em Ática, nas Ilhas Cíclades e em Creta.

Na Turquia, bombeiros enfrentam incêndios em Izmir, intensificados por ventos de até 120 km/h, com 21 pessoas hospitalizadas, já liberadas.

Na Sérvia, as temperaturas devem atingir 39 °C a partir de quinta-feira. Em Croácia e Macedônia, os termômetros podem marcar entre 38 °C e 40 °C no fim de semana.