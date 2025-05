Mudanças climáticas ameaçam a produção da fruta mais consumida no mundo; entenda os efeitos

A fruta mais popular do mundo, a banana, está ameaçada pelo avanço das mudanças climáticas. Um novo estudo da ONG Christian Aid aponta que dois terços das áreas desse cultivo na América Latina e no Caribe podem não ser mais aptas a receber a fruta até 2080.

Alguns dos efeitos já observados das mudanças climáticas, como o aumento das temperaturas, condições climáticas extremas e a proliferação de pragas, impactarão nações como Guatemala, Costa Rica e Colômbia, que integram a lista das principais produtoras de banana.

A América Latina e o Caribe são responsáveis por 80% das exportações da fruta atualmente, e o impacto das mudanças climáticas pode afetar diretamente a dieta das famílias ao redor do mundo.

De acordo com informações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a banana é a fruta mais consumida mundialmente, sendo a quarta maior cultura alimentícia, atrás apenas de trigo, arroz e milho.

A fruta está presente na alimentação de cerca de 400 milhões de pessoas, respondendo por até 27% da ingestão de calorias diária dessas populações.

Produção de banana

Por conta da sensibilidade da fruta, acredita-se que as perdas com o avanço das mudanças climáticas sejam aceleradas. A produção de banana precisa de uma temperatura entre 15 °C e 35 °C — faixa cada vez mais ultrapassada durante as ondas de calor na América Latina.

Os frutos também são sensíveis à escassez e ao excesso de água, além de sobreviver dificilmente a tempestades caso haja quedas das folhas, dificultando a fotossíntese da planta.

Entre as pragas que devem se proliferar com as mudanças nas condições climáticas do cultivo de banana está o fungo preto, doença que se espalha pelas folhas e limita a absorção de luz solar em até 80%. Esses fungos apresentam uma capacidade maior de se desenvolver no clima úmido da América Latina, além de serem potencializados durante tempestades e inundações.

A agricultora de bananas Aurelia Pop Xo, 53, que conversou com a Christian Aid, conta que já vê o impacto do clima em suas plantações. “Como não estamos conseguindo vender nada, não há renda. Minha plantação está morrendo”, explica.

De acordo com o diretor de políticas e campanhas da Christian Aid, Osai Ojigho, o perigo a uma fruta essencial para a alimentação de milhões de pessoas é também uma ameaça à nutrição global. “Precisamos acordar para o risco das mudanças climáticas contra uma das principais culturas alimentícias”, afirmou ao The Guardian. “As vidas e a sobrevivência de pessoas que não contribuíram com as mudanças climáticas já estão sob risco.”